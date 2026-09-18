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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Ai sẽ trả 8 tỉ đồng cho Rimario, CLB Thanh Hóa bị FIFA phạt nặng cỡ nào?

    Minh Hải
    Minh Hải
    Món nợ 305.000 USD (tương đương 8 tỉ đồng) tiền lương, thưởng, lót tay cho ngoại binh Rimario đang gây bất lợi cho CLB Thanh Hóa, nếu món nợ này không được giải quyết đội bóng xứ Thanh sẽ phải chịu phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

    FIFA vừa có văn bản thông báo tới CLB Thanh Hóa về việc phải thanh toán khoảng 8 tỉ đồng tiền lương, thưởng, lót tay cho ngoại binh Rimario. Khoản tiền này phát sinh trong giai đoạn 2023 - 2024 khi Rimario còn khoác áo đội Thanh Hóa, và khi đó đội bóng này do Tập đoàn Đông Á của ông Cao Tiến Đoan tài trợ.

    Ai sẽ trả 8 tỉ đồng cho Rimario, CLB Thanh Hóa bị FIFA phạt nặng cỡ nào?- Ảnh 1.

    Rimario hiện đã khoác áo Thể Công Viettel

    ẢNH: LINH NHI

    Tuy nhiên, hiện tại CLB Thanh Hóa đã được chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa cho Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa (do doanh nhân Lê Xuân Tưởng làm chủ tịch). Và đội bóng xứ Thanh đang tiếp tục hành trình mới sau khi lột xác thay nhà tài trợ, ra mắt logo; áo đấu và trang phục di chuyển mới.

    Ở một diễn biến khác, trước khi đội bóng Thanh Hóa thay chủ mới, vào ngày 10.8, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa họp cùng đại diện Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa để tiến hành các thủ tục, hồ sơ cần thiết để thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đội bóng trước V-League 2026 - 2027.

    Tại buổi họp này, ông Cao Hoàng Đức, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã nhận trách nhiệm sẽ xử lý án phạt của FIFA trước khi bàn giao đội bóng cho đơn vị mới.

    Đội bóng xứ Thanh rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính kể từ tháng 8.2025, khi ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

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    Tập đoàn Đông Á Cao Tiến Đoan FIFA Thanh Hóa Rimario

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