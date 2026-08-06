‘Vua dội bom’ Rimario khoác áo Thể Công Viettel, bản hợp đồng gây sốc của V-League

Thể Công Viettel tăng cường hỏa lực với cựu "Vua phá lưới" Rimario Gordon

Trên hàng tấn công, đội bóng áo lính mùa giải 2026 - 2027 đã bổ sung thêm tiền đạo Rimario Allando Gordon. Cầu thủ sinh năm 1994 này có quốc tịch Jamaica và Mỹ.

Sở hữu chiều cao 1,80 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, Rimario được đánh giá là một trong những tiền đạo nguy hiểm hàng đầu V-League hiện nay. Trong sự nghiệp thi đấu gần 8 năm tại Việt Nam, tiền đạo này đã khoác áo nhiều đội bóng.

HLV Popov đã quá quen thuộc tính cách và lối đá cuat Rimario Ảnh: CLB

Dấu ấn đậm nét nhất của Rimario là danh hiệu Vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng. Cho đến nay, ở Việt Nam, Rimario đã sở hữu “gia tài” là 158 trận đấu và 76 bàn thắng. Việc chiêu mộ thành công Rimario Gordon được kỳ vọng sẽ mang lại sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương cho Thể Công Viettel. Trong ít ngày tới, Thể Công Viettel sẽ tiếp tục trình làng dàn ngoại binh hùng hậu để chuẩn bị cho đấu trường AFC Champion League 2 và các giải đấu quốc nội.



Trong những mùa giải gần đây, hàng công của Thể Công Viettel dù sở hữu nhiều nhân tố nội chất lượng nhưng vẫn luôn thiếu đi một mũi nhọn mang đẳng cấp của một trung phong cắm độc lập tác chiến. Đội bóng áo lính đôi khi tỏ ra bế tắc trước những hàng phòng ngự lùi sâu chơi rắn và kín kẽ.

Sự hiện diện của Rimario giải quyết trực tiếp bài toán này. Với thể hình lý tưởng, khả năng tì đè, càn lướt và sự nhạy bén trong vòng cấm, tiền đạo người Jamaica mang lại một sức nặng thực sự trước khung thành đối phương. Anh không chỉ tự mình định đoạt trận đấu mà còn tạo ra không gian chơi bóng rộng lớn cho các vệ tinh xung quanh băng lên khai thác.

Bản lĩnh vượt khó và niềm tin vào ý chí



Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những hoài nghi, nghị lực vươn lên mạnh mẽ cùng khát khao chơi bóng của một cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới V.League vẫn là điểm sáng lớn nhất. Thể Công Viettel đặt niềm tin vào đẳng cấp khó chối cãi của Rimario, và đổi lại, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để "vua dội bom" người Jamaica khẳng định tên tuổi một lần nữa ở sân chơi số một Việt Nam.

Tuyên ngôn đanh thép cho cuộc đua danh hiệu Nhìn tổng thể, việc đưa về một ngoại binh giàu kinh nghiệm chinh chiến và có sức ảnh hưởng lớn như Rimario là bước đi mang tính chiến lược. Nó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng của Thể Công Viettel trong việc nâng tầm lực lượng, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ để cạnh tranh sòng phẳng cho các ngôi vị cao nhất ở Nhìn tổng thể, việc đưa về một ngoại binh giàu kinh nghiệm chinh chiến và có sức ảnh hưởng lớn như Rimario là bước đi mang tính chiến lược. Nó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng của Thể Công Viettel trong việc nâng tầm lực lượng, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ để cạnh tranh sòng phẳng cho các ngôi vị cao nhất ở mùa giải mới. Khi tham vọng của câu lạc bộ gặp gỡ khát khao chứng tỏ mình của Rimario, mùa giải tới hứa hẹn sẽ chứng kiến một màn bùng nổ đáng mong chờ từ mảnh ghép tưởng chừng nhiều duyên nợ này.



Đội trưởng Bùi Tiến Dũng và tân binh

Quyết định chiêu mộ Rimario cũng cho thấy sự dũng cảm và tầm nhìn dài hạn từ ban lãnh đạo Thể Công Viettel. Chân sút người Jamaica từng trải qua quãng thời gian giông bão: từ chấn thương đứt dây chằng chéo nặng nề hồi cuối năm 2024 cho đến những lùm xùm tài chính và cuộc chia tay đầy bất ngờ với Thanh Hóa giữa mùa giải.