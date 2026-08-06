Chỉ phải tiếp Campuchia đã hết mục tiêu, HLV Kim Sang-sik có thử nghiệm đội hình 'lạ' lần nữa?

Đội tuyển Campuchia không còn nhiều động lực

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình mang ý nghĩa khác nhau với hai đội. Trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, Campuchia đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết sau những kết quả trước đó. Tuy nhiên, chắc chắn đội khách vẫn mong muốn có kết quả tốt để khép lại giải đấu này.

HLV Kim Sang-sik nổi tiếng với khả năng biến hóa nhân sự và điều chỉnh nhân sự hợp lý ảnh: ĐỒNG NGUYÊN HANG

Việc đối thủ không còn nhiều mục tiêu khiến trận đấu được dự báo sẽ bớt áp lực hơn so với chuyến làm khách trên sân Indonesia. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để HLV Kim Sang-sik tính toán lực lượng, nhất là khi vòng bán kết đã ở rất gần.

HLV Kim Sang-sik có tiếp tục gây bất ngờ?

Điểm đáng chú ý dưới thời HLV Kim Sang-sik là sự linh hoạt trong cách dùng người. Trước cuộc đối đầu Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ khi trao suất đá chính cho Thành Long và Hai Long. Những điều chỉnh ấy lập tức phát huy hiệu quả khi tuyến giữa chơi chắc chắn hơn, còn Hai Long trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Ở trận gặp Campuchia, khả năng HLV Kim Sang-sik tiếp tục xoay tua là hoàn toàn có thể xảy ra. Một số cầu thủ đã thi đấu liên tục như Hoàng Đức, Quang Hải hay Thành Chung có thể được tạo điều kiện nghỉ ngơi để giữ thể trạng tốt nhất cho vòng bán kết.

Gặp Campuchia đã hết mục tiêu, liệu HLV Kim Sang-sik có thử nghiệm đội hình 'lạ' lần nữa?

Trong khi đó, những cái tên như Hoàng Hên, Nhật Minh, Văn Hậu hay Tài Lộc có khả năng sẽ có thêm cơ hội thể hiện. Trên hàng công, Xuân Son cũng có thể được trao suất đá chính sau khi ghi bàn ngay khi vào sân trước Indonesia.

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất trước trận gặp Campuchia là Nguyễn Đình Bắc. Sau trận hòa Singapore, tiền đạo này từng trở thành chủ đề bàn luận khi bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân từ sớm. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc không hề mất niềm tin. Ông tiếp tục xếp Đình Bắc đá chính trước Indonesia và dành nhiều lời khen sau trận đấu, khẳng định học trò đã vượt qua áp lực và thể hiện được những phẩm chất vốn có.

Dù không ghi bàn trước Indonesia, Đình Bắc vẫn đóng góp tích cực bằng khả năng di chuyển rộng, gây sức ép lên hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội. Những tín hiệu tích cực này giúp tiền đạo trẻ nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội ở trận gặp Campuchia. Đây sẽ là cơ hội để Đình Bắc chứng minh mình xứng đáng có một suất trong đội hình mạnh nhất hướng tới vòng bán kết. Một màn trình diễn ấn tượng trước Campuchia không chỉ giúp tiền đạo sinh năm 2004 ghi điểm với ban huấn luyện mà còn tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công.

Đình Bắc bị thay ra khá sớm ở trận gặp Singapore nhưng vẫn được tin tưởng đá chính ở trận gặp Indonesia ẢNH: M INH TÚ

Nếu có những thay đổi về đội hình, mục tiêu của HLV Kim Sang-sik không đơn thuần là thử nghiệm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn cho thấy ông sử dụng nhân sự dựa trên đặc điểm của từng đối thủ và yêu cầu chiến thuật, thay vì xoay tua theo cảm tính.

Trận đấu với Campuchia sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu đội hình, kiểm chứng khả năng thích nghi của các phương án dự phòng và tìm thêm những lời giải mới cho giai đoạn khốc liệt hơn của giải đấu.

Dù lựa chọn đội hình nào, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi: Giành trọn 3 điểm trước Campuchia để khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng A. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn như trước Indonesia, đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa tạo đà tâm lý thuận lợi, vừa hoàn thiện đội hình trước khi bước vào giai đoạn thử thách hơn ở ASEAN Cup.