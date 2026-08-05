Đội tuyển Việt Nam đầy chân sút giỏi: Đâu chỉ mỗi Xuân Son, Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam đa dạng nguồn ghi bàn

Khi đánh bại Timor Leste 7 bàn không gỡ trong ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam không chỉ thắng, mà còn trình làng Đông Nam Á hàng tấn công uy lực với Nguyễn Xuân Son (vua phá lưới ASEAN Cup 2024), Đỗ Hoàng Hên (vua phá lưới nội V-League) và Nguyễn Đình Bắc (vua phá lưới U.23 châu Á 2026).

Bộ ba này ghi 6 bàn thắng. Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi cú đúp, còn Xuân Son có một pha lập công.

Tuy nhiên, viễn cảnh "đinh ba" của Việt Nam càn quét ASEAN Cup 2026 vẫn đang ở trạng thái... chờ. Bởi lẽ, ở 2 trận sau đó, chỉ có thêm Xuân Son ghi bàn. Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội và không in dấu giày vào thêm bàn thắng nào, tương tự với Hoàng Hên.

Văn Vĩ, Hai Long cùng nhau xé lưới Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam vẫn thắng đậm Indonesia trên sân Pakansari để tiến sát ngưỡng cửa vào bán kết với ngôi đầu. Học trò ông Kim Sang-sik đè bẹp ứng viên vô địch hàng đầu dù Hoàng Hên, Xuân Son ngồi dự bị. Hai bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long trong 14 phút đầu giúp đội tuyển Việt Nam nhấn chìm ý chí chiến đấu của Indonesia, trước khi Xuân Son vào sân tung đòn quyết định.

Hàng công chưa bùng nổ nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thắng, hay đội tuyển Việt Nam thắng nhưng hàng công chưa bùng nổ, chọn góc nhìn nào tùy thuộc vào giới chuyên môn và người hâm mộ. Song, việc "đinh ba" tiền đạo chưa vào guồng nhưng đội vẫn thắng đều đặn nên được nhìn nhận là tín hiệu tốt.

Hệ thống ổn định

2 năm trước, không quá khi nói một mình Xuân Son "cõng" đội tuyển Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á, khi anh in dấu giày ở 9 trong tổng số 15 bàn thắng (chiếm 60%) đội nhà ghi được, tính từ trận cuối vòng bảng với Myanmar đến chung kết lượt về.

7 bàn thắng và 2 kiến tạo, cùng nguồn năng lượng dồi dào để tì đè, càn lướt mở khoảng trống, Xuân Son ghi dấu ấn quá đậm nét, giúp anh trở thành vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024, dù nghỉ 3 trận đầu tiên.

Hoàng Hên hay Xuân Son đã có đồng đội san sẻ gánh nặng ẢNH: MINH TÚ

Song, sự phụ thuộc này là "con dao hai lưỡi". Xuân Son chấn thương, hàng công Việt Nam lâm vào tình trạng bế tắc, thiếu ý tưởng khi chỉ thắng Nepal (1-0), Lào (2-0) với tỷ số khiêm tốn ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Ngay trong trận giao hữu với Campuchia vào tháng 3.2025, vẫn bộ khung vô địch, nhưng Việt Nam chỉ thắng 2-1.

Ông Kim hiểu rằng đội tuyển Việt Nam cần san sẻ trách nhiệm ghi bàn, không phải cứ... bóng khó là chuyền cho Son, khi phong độ chân sút 29 tuổi đã suy giảm sau 10 tháng điều trị và phục hồi.

Đó là lý do hai ngoại binh nhập tịch Hoàng Hên và Tài Lộc hiện diện. Cả hai đều có đẳng cấp kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng vượt trội, gọn gàng, sẵn sàng tiếp nhiều bóng để Xuân Son làm ít nhiệm vụ hơn.

Dù vậy, ngay cả khi bộ ba ngoại binh nhập tịch bị "kẹp chặt", đội tuyển Việt Nam vẫn có nguồn ghi bàn riêng. Ở trận gặp Indonesia, Văn Vĩ mở tỷ số sau pha phối hợp qua đôi chân của Hai Long và Hoàng Đức, trước khi Hai Long nhân đôi cách biệt nhờ cú tỉa bóng của Thành Long.

Văn Vĩ là chân sút tốt thứ ba ở đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim, với 4 bàn, chỉ đứng sau Xuân Son và Tiến Linh. Còn Hai Long có duyên ghi bàn tại ASEAN Cup với 3 bàn, trong đó 2 bàn vào lưới Thái Lan và Indonesia đều đóng vai trò then chốt.

Ngay cả khi Hoàng Hên, Xuân Son ngồi ngoài còn Đình Bắc không nổi bật, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn trên cơ và đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng. Đó là chi tiết cho thấy đẳng cấp chiến thuật của ông Kim. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo nên tập thể với nhiều "ngòi nổ" chất lượng thay nhau ghi bàn, khiến đội tuyển Việt Nam khó bị bắt bài.

Sau 2 năm, Xuân Son có lẽ không còn bùng nổ, nhưng Việt Nam vẫn thẳng tiến, vì đã có những người thay Son bước lên dẫn dắt hàng công.