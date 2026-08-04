Đội tuyển Việt Nam từ Indonesia về đến Hà Nội an toàn: Thầy Kim vẫn diện áo đen

Đội tuyển Việt Nam về nhà

Sau chuyến bay từ Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc đầu giờ tối hôm nay (4.8), qua đó khép lại mỹ mãn chuyến làm khách tại lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về với 3 điểm trọn vẹn, qua đó gần như chắc chắn có mặt tại bán kết ASEAN Cup 2026. Sau 3 trận, Việt Nam đứng đầu bảng A với 7 điểm, hiệu số +10, xếp trên Singapore (7 điểm, +3) và Indonesia (6 điểm, +4).

Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi tối nay, trước khi bước vào guồng chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, diễn ra ở lượt cuối trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 7.8.

Xuân Son xuất hiện ở sân bay Nội Bài

Thầy Kim sẽ phải mua thêm nhiều áo đen khác để phục vụ sự nghiệp Ảnh: CTV

Các tuyển thủ ký tặng người hâm mộ

Ngày mai (5.8), đội tuyển Việt Nam dự kiến trở lại sân tập luyện. Ông Kim sẽ cho các trụ cột thả lỏng và tập luyện nhẹ, đồng thời duy trì guồng tập với những nhân tố ngồi dự bị trận trước. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ có buổi họp chiến thuật phân tích điểm được và chưa được tại trận gặp Indonesia, rồi "mổ băng" làm rõ sức mạnh của Campuchia. Đội bóng có biệt danh "Chiến binh Angkor" đã bị loại do chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, nhưng vẫn là đối thủ có tiềm năng.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Trận đấu trên sân khách với Indonesia diễn ra đầy khó khăn, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. theo đúng kế hoạch đề ra. Chiến thắng giúp tình hình trở nên tươi sáng hơn, trước khi gặp Campuchia ở lượt cuối. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu và mục tiêu ở phía trước".

Đội tuyển Việt Nam cần thắng Campuchia để giữ chắc ngôi đầu bảng A, qua đó được đá bán kết và chung kết (nếu lọt tới) lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay, khi Việt Nam toàn thắng Campuchia cả 6 trận trong suốt chiều dài sân chơi ASEAN Cup.