Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam từ Indonesia về đến Hà Nội an toàn: Thầy Kim vẫn diện áo đen

Hồng Nam
Hồng Nam
Đội tuyển Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào tối nay 4.8, sau khi trải qua hành trình dài từ Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam về nhà

Sau chuyến bay từ Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc đầu giờ tối hôm nay (4.8), qua đó khép lại mỹ mãn chuyến làm khách tại lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về với 3 điểm trọn vẹn, qua đó gần như chắc chắn có mặt tại bán kết ASEAN Cup 2026. Sau 3 trận, Việt Nam đứng đầu bảng A với 7 điểm, hiệu số +10, xếp trên Singapore (7 điểm, +3) và Indonesia (6 điểm, +4). 

Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi tối nay, trước khi bước vào guồng chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, diễn ra ở lượt cuối trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 7.8.

Đội tuyển Việt Nam từ Indonesia về đến Hà Nội an toàn: Thầy Kim vẫn diện áo đen- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam từ Indonesia về đến Hà Nội an toàn: Thầy Kim vẫn diện áo đen- Ảnh 2.

Xuân Son xuất hiện ở sân bay Nội Bài

Đội tuyển Việt Nam từ Indonesia về đến Hà Nội an toàn: Thầy Kim vẫn diện áo đen- Ảnh 3.

Thầy Kim sẽ phải mua thêm nhiều áo đen khác để phục vụ sự nghiệp

Ảnh: CTV

Đội tuyển Việt Nam từ Indonesia về đến Hà Nội an toàn: Thầy Kim vẫn diện áo đen- Ảnh 4.

Các tuyển thủ ký tặng người hâm mộ

Ngày mai (5.8), đội tuyển Việt Nam dự kiến trở lại sân tập luyện. Ông Kim sẽ cho các trụ cột thả lỏng và tập luyện nhẹ, đồng thời duy trì guồng tập với những nhân tố ngồi dự bị trận trước. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ có buổi họp chiến thuật phân tích điểm được và chưa được tại trận gặp Indonesia, rồi "mổ băng" làm rõ sức mạnh của Campuchia. Đội bóng có biệt danh "Chiến binh Angkor" đã bị loại do chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, nhưng vẫn là đối thủ có tiềm năng. 

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Trận đấu trên sân khách với Indonesia diễn ra đầy khó khăn, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. theo đúng kế hoạch đề ra. Chiến thắng giúp tình hình trở nên tươi sáng hơn, trước khi gặp Campuchia ở lượt cuối. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu và mục tiêu ở phía trước".

Đội tuyển Việt Nam cần thắng Campuchia để giữ chắc ngôi đầu bảng A, qua đó được đá bán kết và chung kết (nếu lọt tới) lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay, khi Việt Nam toàn thắng Campuchia cả 6 trận trong suốt chiều dài sân chơi ASEAN Cup. 

Tin liên quan

'Vòng kim cô' của ông Kim đã bóp nghẹt dàn sao Indonesia thế nào?

'Vòng kim cô' của ông Kim đã bóp nghẹt dàn sao Indonesia thế nào?

Ragnar Oratmangoen, Thom Haye hay Eliano Reijnders đều đồng loạt 'tắt tiếng' trong trận thua đậm 0-3 của Indonesia trước đội tuyển Việt Nam, trên sân Pakansari tối 3.8.

Đội tuyển Việt Nam 'lột xác' hạ đẹp Indonesia: HLV Kim Sang-sik biến ảo quá tài tình

Chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam thắng đẹp Indonesia: Nhân tố giản dị chẳng ai ngờ!

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Indonesia campuchia ASEAN Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận