'Vòng kim cô' của ông Kim đã bóp nghẹt dàn sao Indonesia thế nào?

Ông Kim đọc hết 'bài' của Indonesia

HLV John Herdman của Indonesia có thói quen ngồi khán đài quan sát trận đấu để có góc nhìn toàn cảnh trong thời gian đầu trận mới trở lại cabin huấn luyện để chỉ đạo trực tiếp. Đây là thói quen gợi nhớ đến Luis Enrique của Paris Saint-Germain, người cũng xem hiệp 1 với góc nhìn... khán giả, trước khi trở lại khu chỉ đạo.

Tuy nhiên, trước đội tuyển Việt Nam trên sân Pakansari tối 31.8, ông Herdman không thể ngồi yên hết hiệp 1. Chiến lược gia từng cầm quân ở World Cup phải từ bỏ thói quen, khi chứng kiến mọi mảng miếng của Indonesia bị Việt Nam bắt bài, dẫn đến vỡ trận với 2 bàn thua trong 14 phút.

Thom Haye (áo đỏ) mờ nhạt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở các trận trước, Indonesia đè bẹp Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0) nhờ thế trận tấn công áp đảo, khi đối thủ phòng ngự yếu và chỉ biết lùi sâu chống trả. Hầu như không gặp phải áp lực, "nhạc trưởng" Thom Haye thoải mái cầm nhịp và điều phối bóng, in dấu giày vào 4 bàn của Indonesia. Mấu chốt ở chỗ, Timor Leste hay Campuchia đều không đủ lực pressing, dẫn đến Indonesia thoải mái triển khai bóng trên toàn mặt sân.

Song, chẳng phải ngẫu nhiên, báo chí Indonesia gọi Việt Nam là "thuốc thử" liều cao nhất cho sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Herdman. Ông Kim Sang-sik đã nghiên cứu toàn bộ mảng miếng của Indonesia để khắc chế từng chi tiết nhỏ nhất. Thom Haye không bị theo kèm chặt, nhưng mỗi khi tiền vệ gốc Hà Lan cầm bóng, mọi vệ tinh tấn công như Mitchell Baker, Ragnar Oratmangoen hay Eliano Reijnders đều bị theo sát. Các pha thả bóng của Haye cho đồng đội đều bị hậu vệ Việt Nam hóa giải, dù ở biên hay trung lộ.

Indonesia có thói quen khai thác khoảng trống giữa các tuyến nhờ những mũi công nhanh nhẹn và hoán đổi vị trí tốt, nhưng khi HLV Kim Sang-sik bố trí tiền vệ phòng ngự Thành Long đón lõng ở vai trò "mỏ neo", còn Hoàng Đức lùi về đá sát hậu vệ trái để bịt kín hành lang biên do Haye trấn giữ, hàng thủ 7 người của đội tuyển Việt Nam khiến Indonesia chỉ biết loay hoay chuyền vệ.

Riêng Hoàng Đức có tới 7 lần đoạt bóng thành công (cao nhất đội), cho thấy đấu pháp của ông Kim không có ngoại lệ. Một tiền vệ sáng tạo cũng phải lùi về phòng ngự và tranh chấp quyết liệt. Chính đấu pháp phòng ngự hai tầng, phong tỏa trung lộ lẫn hai biên nhờ khối đội hình di chuyển nhịp nhàng của ông Kim đã đẩy Indonesia vào thế hoảng loạn.

Sức mạnh tập thể đã chiến thắng phẩm chất cá nhân ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Indonesia lộ rõ điểm yếu phụ thuộc vào Thom Haye. Khi nhạc trưởng bị bắt bài, học trò ông Herdman chỉ có thể đá dài, tạt bổng cho Baker tự xoay xở. Nhưng, khi bị Thành Chung và Việt Anh theo "như hình với bóng", Baker chỉ có một pha không chiến thành công duy nhất trong cả trận, và anh cũng đánh đầu ra ngoài ở pha bóng ấy.

Điểm huyệt

Cái giỏi của ông Kim, là đội tuyển Việt Nam không lùi sâu chịu trận. Chiến lược gia Hàn Quốc cho thấy tư duy dùng người linh hoạt, khi sẵn sàng cất cả Quang Hải, Hoàng Hên và Xuân Son ở ngoài, để đổi lấy năng lượng pressing của những cầu thủ bình dị hơn nhưng sẵn sàng chạy miệt mài 11-12 km/trận như Thành Long hay Hai Long.

Đội tuyển Việt Nam gây áp lực tầm cao không chỉ để phòng ngự chủ động, mà còn nhằm đoạt bóng và tổ chức tấn công nhanh. Dường như HLV Herdman không lường được cường độ pressing cực rát mà Việt Nam giăng ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Indonesia bị trừng phạt với pha mất bóng phút thứ 6, rồi tiếp tục sập bẫy khi dâng đội hình lên quá cao.

Trong khi Indonesia vỡ trận trước thế pressing tầm cao của Việt Nam, học trò HLV Kim Sang-sik lại thoải mái ban bật, đập nhả ở sân nhà dù đối thủ tạo áp lực từ mọi hướng. Đây là chi tiết định đoạt thế cục, đến từ nhiều yếu tố khác biệt: bản lĩnh cầu thủ, cấu trúc đội hình, đến sự chuẩn bị cho trận đấu.

Không phủ nhận tiềm năng của Indonesia, với đội hình gốc Hà Lan trẻ, khỏe (độ tuổi trung bình 23,9), nhiều nhân tố đẳng cấp như Haye, Oratmangoen, Jordi Amat hay Baker. Tuy nhiên, bóng đá không đơn thuần là chuyện của ngôi sao. HLV Kim Sang-sik sẵn sàng cất những ngôi sao với cái tôi lớn ở ngoài, để trao cơ hội cho một đội hình giản đơn nhưng đoàn kết, chặt chẽ, sẵn sàng khỏa lấp điểm yếu của nhau. Ngược lại, Indonesia chỉ là tổng thể rời rạc, kết nối kém và chẳng có một thủ lĩnh thực thụ để vực dậy nhau lúc khó khăn.

Sức mạnh tập thể vẫn là chìa khóa mở cửa mọi chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất.