Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế 'trời cho': Nếu vô địch sẽ được nâng cúp trên sân nhà

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa đầu bảng

Đội tuyển Việt Nam đã ở rất gần bán kết ASEAN Cup 2026, sau khi thắng đậm Indonesia với tỷ số 3-0 trên sân Pakansari (tối 3.8). Học trò HLV Kim Sang-sik có 7 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng A. Singapore (7 điểm) và Indonesia (6 điểm) lần lượt xếp sau.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn vào bán kết với ngôi đầu bảng A nếu hạ Campuchia ở lượt cuối, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay, khi Việt Nam đã thắng Campuchia xuyên suốt chiều dài lịch sử ASEAN Cup, hay trước đây là AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam chỉ bị loại nếu thua Campuchia với tỷ số... 0-9, đồng thời Indonesia thắng Singapore cách biệt tối đa một bàn. Học trò ông Kim cũng chỉ mất ngôi đầu nếu không thắng Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt ngôi đầu bảng A nếu thắng Campuchia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, Campuchia đã dừng cuộc chơi ở vòng bảng sớm một lượt, khi thua Singapore (1-2), Indonesia (1-5), chỉ thắng được Timor Leste (3-0). Thầy trò HLV Gyutoku Koji khó ngăn cản chủ nhà Việt Nam ở trận đấu sau đây 3 ngày.

Nếu "chốt sổ" ngôi đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam có ưu thế cực lớn để bảo vệ ngôi vương. Trong trường hợp loại đội nhì bảng B tại bán kết, học trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân khách và chung kết lượt về trên sân nhà. Nhờ vậy, nếu vô địch, toàn đội sẽ được nâng cúp trên sân Mỹ Đình.

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Việc đá chung kết lượt về trên sân nhà rõ ràng mang lại ưu thế lớn cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng hai lần đá chung kết lượt về trên sân nhà (chỉ tính các kỳ ASEAN Cup diễn ra theo thể thức chung kết hai lượt), và đều đoạt chức vô địch.

Năm 2008, đội bóng của HLV Henrique Calisto vô địch AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup) nhờ thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi tại sân Rajamangala, rồi hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mỹ Đình bằng bàn thắng muộn của Công Vinh.

Năm 2018, đội bóng được dẫn dắt bởi ông Park Hang-seo đăng quang AFF Cup nhờ thắng Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về, sau khi hòa 2-2 lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam bất bại từ tháng 10.2024 đến nay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở cả hai kỳ ASEAN Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều phải đá chung kết lượt về trên sân khách. Năm 2022, đội thua Thái Lan 0-1 tại Rajamangala lượt về sau khi hòa 2-2 lượt đi. Còn năm 2024, đội ngược dòng ngoạn mục hạ Thái Lan 3-2 tại Rajamangala, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch trên sân khách.

Tuy vậy, trước khi nghĩ tới viễn cảnh nâng cúp tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam cứ phải chắc chắn lấy ngôi đầu và vượt qua bán kết. Chặng đường vô địch còn rất xa.

Chuỗi bất bại 12 năm

Đội tuyển Việt Nam cũng đang nắm giữ nhiều cột mốc thú vị. Học trò ông Kim Sang-sik đã nối dài chuỗi trận bất bại ở vòng bảng ASEAN Cup lên con số 25 trận, tính từ năm 2014 đến nay.

Trong suốt 25 trận vòng bảng đã đấu, Việt Nam thắng 20 trận, hòa 5 trận và không lần nào nhận thất bại. Ấn tượng hơn nữa, đội sạch lưới tới 19 trận, trong đó có 3 kỳ liên tục 2018, 2020, 2022 sạch lưới toàn bộ các trận vòng bảng.

Trong 6 kỳ ASEAN Cup gần nhất, có tới 5 kỳ đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới san bằng kỷ lục sạch lưới cho tới trước chung kết, thiết lập ở ASEAN Cup 2022. Tại giải đấu năm đó, đội bóng của ông Park Hang-seo sạch lưới trước Lào, Malaysia, Singapore và Campuchia tại vòng bảng, rồi tiếp tục trắng lưới 2 trận gặp Indonesia ở bán kết. Còn tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã sạch lưới trước Timor Leste, Singapore và Indonesia. Còn 3 trận (gồm trận cuối vòng bảng với Campuchia và 2 trận bán kết) để Việt Nam đạt tới cột mốc này.

Đội tuyển Việt Nam có 3 lần vô địch ASEAN Cup (2008, 2018, 2024), chỉ xếp sau Singapore (4 lần) và Thái Lan (7 lần). Dưới bàn tay huấn luyện của ông Kim, đội cũng bất bại suốt từ tháng 10.2024 đến nay, với chuỗi 20 trận không thua trên mọi đấu trường, trong đó giành tới 17 chiến thắng.