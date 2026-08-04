Đội tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp

Khởi đầu mỹ mãn

HLV Kim Sang-sik từng khẳng định "đội tuyển VN sẽ trình làng chiến thuật mới mẻ" trước thềm trận gặp Indonesia. Ông giữ đúng lời hứa khi sắp xếp đội hình có lẽ khiến người đồng nghiệp John Herdman bên kia chiến tuyến cũng không thể hình dung: cất Hoàng Hên và Xuân Son trên ghế dự bị, đồng thời xếp những nhân tố trận trước ngồi dự bị như Hai Long, Thành Long, Việt Anh đá chính.

Cách chơi của đội tuyển VN cũng chặt chẽ và thực dụng khi mang tới sân Pakansari kết cấu phòng ngự vững chãi, lớp lang. Tuyến tấn công pressing tổng lực, ngăn Indonesia đưa bóng đến chân Thom Haye (tiền vệ đã có 3 kiến tạo từ đầu giải); còn hàng thủ giăng ngang với cự ly hợp lý, hóa giải mọi pha thả bóng hoặc tạt bổng mà Indonesia luôn có thế mạnh.

Tuyên bố "không cầu hòa, mà phải thắng Indonesia" của ông Kim không phải nói suông. VN đã chơi chủ động trên nền tảng phòng ngự tưởng như bị động. Bàn thắng của Văn Vĩ ở phút thứ 6 đến từ pha pressing đoạt bóng rồi tấn công chớp nhoáng đã tập hàng trăm lần trên sân. Hoàng Đức chọc khe cho Văn Vĩ băng xuống, rồi ngay khi nhận ra thủ môn Nadeo Argawinata đã ngả người bắt bài pha căng ngang, hậu vệ CLB Nam Định chọn sút luôn vào góc gần thành bàn.

Đội tuyển VN có chiến thắng ngọt ngào trên sân Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu bàn mở tỷ số đến từ công thức pressing - tổ chức tấn công nhanh, pha bóng nhân đôi cách biệt là thành quả của đòn phản công mà đội tuyển VN từng sử dụng để trừng phạt Singapore, Thái Lan cách đây 2 năm. Lựa chọn mang tên Thành Long của ông Kim mang lại hiệu quả mỹ mãn, khi chính anh là tác giả của pha chuyền bóng quyết định, đưa Hai Long vào thế đối mặt và xé lưới Indonesia ở phút 14. Thành Long cũng là người mở nút thắt tuyến giữa mà đội tuyển VN luôn đau đáu. Với một tiền vệ càn quét, thu hồi bóng tốt và luân chuyển tấn công cực nhanh, ông Kim có một lá chắn chất lượng bổ sung cho Hoàng Đức, để tuyến giữa VN không chỉ che chắn cho hàng thủ, mà còn tuần tự đưa bóng vượt qua áp lực để hình thành các đợt tấn công hiệu quả.

Hai bàn thắng sớm của đội tuyển VN đã giáng đòn nặng vào tâm lý cầu thủ Indonesia. Học trò ông Kim Sang-sik thoải mái trở về bản ngã phòng ngự phản công quen thuộc từng được xây nền dưới thời HLV Park Hang-seo, với tuyến thủ 5 người đặc trưng, kết nối với 2 tiền vệ Hoàng Đức, Thành Long tạo nên khối kim cương kết cấu chắc chắn, cô lập hoàn toàn các pha phối hợp bóng ngắn của Indonesia.

Ngòi nổ sáng tạo Haye bị đẩy ra xa khung thành, tách biệt hoàn toàn với Eliano Reijnders và Mitchell Baker. Đội tuyển VN đã phá vỡ mạng lưới phối hợp, đập nhả ăn ý mà Indonesia dày công xây dựng, khiến đối thủ phải tạt bóng bổng tìm cơ hội. Tuy nhiên trong suốt hiệp 1, các trung vệ Thành Chung, Việt Anh và Xuân Mạnh đều không mắc bất cứ sai sót nào.

Mở cửa bán kết

Thế trận hiệp 2 dễ đoán, khi đội tuyển VN làm chậm nhịp tấn công của đối thủ, nhưng không bằng "xe buýt hai tầng" mà nhờ hàng công tiếp tục dâng cao pressing đẩy Indonesia phải lùi sâu về sân nhà, từ đó tốn thêm nhiều thời gian để đẩy đội hình lên. Với tâm lý thoải mái, Hoàng Đức cùng đồng đội đan bóng mềm mại ở sân nhà để giải tỏa áp lực, thay vì phất dài.

Phương án thay người của VN cho thấy rõ tâm thế của đội mạnh. Ông Kim rút Hai Long và Tài Lộc khỏi sân, nhường chỗ cho Xuân Son và Hoàng Hên. Quân số tấn công không thay đổi, hàng thủ không bổ sung thêm ai. Bởi nếu lùi về nhường sân chẳng khác nào tạo cơ hội cho đối thủ lấn sân áp đặt.

Cách vận hành của thầy trò ông Kim cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng, cùng tâm lý và bản lĩnh vững vàng của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Dù bị đặt vào thế bất lợi trong cuộc đua vào bán kết, song VN không nao núng mà vẫn bình tĩnh triển khai trận địa và kiên nhẫn săn tìm sai lầm của đối thủ. Ngược lại, Indonesia có đầy đủ thiên thời (hơn VN 2 điểm), địa lợi (sân nhà Pakansari) cùng nhân hòa (lực lượng nhập tịch trẻ khỏe), nhưng học trò HLV Herdman lại mắc sai lầm và vội vàng trong từng nhịp xử lý.

20 phút cuối trận chứng kiến thế trận phản công ấn tượng của VN, khi Hoàng Hên, Xuân Son liên tục bắn phá cầu môn Nadeo bằng các pha đập nhả làm tường ăn ý. Hy vọng có điểm của Indonesia sụp đổ ở phút 71 khi Hoàng Đức chọc khe cho Xuân Son để chân sút 29 tuổi nhẹ nhàng đánh bại Nadeo bằng cú sút chân trái tinh tế.

3 điểm trọn vẹn trước Indonesia giúp VN không chỉ lên đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 7 điểm sau 3 trận (hiệu số +10) để mở toang cửa vào bán kết, mà còn tái khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch. Chiến thắng trước đội hình với 2/3 quân số nhập tịch và được đầu tư kỹ lưỡng của Indonesia cho thấy đội tuyển VN xứng đáng là số một Đông Nam Á hiện tại.