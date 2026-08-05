Lịch thi đấu Việt Nam - Campuchia khép lại bảng A: Giữ công thức chiến thắng hay tạo bất ngờ mới?

Nhân sự mới, tinh thần mới

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 với quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần giành chiến thắng trước Campuchia trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc suất vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu 3 điểm, sự chú ý còn đổ dồn vào cách HLV Kim Sang-sik lựa chọn đội hình sau màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia.

Sau trận hòa Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31.7, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam chưa tạo được sức ép đủ lớn trong khâu tấn công. Một số vị trí thi đấu dưới sức khiến đội bóng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Bước vào trận gặp Indonesia sau đó chỉ 3 ngày, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những điều chỉnh quan trọng. Thành Long được trao cơ hội đá chính ở tuyến giữa để tăng khả năng tranh chấp và thu hồi bóng, trong khi Hai Long cũng xuất phát từ đầu và nhanh chóng đáp lại niềm tin bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Hai Long

Ở hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân đúng thời điểm. Khi Indonesia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, hai cầu thủ giàu tốc độ này liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Xuân Son sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khẳng định hiệu quả từ những điều chỉnh của ban huấn luyện.

Việc sẵn sàng thay đổi nhân sự thay vì giữ nguyên bộ khung cũng cho thấy HLV Kim Sang-sik đang tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực, khi phong độ được đặt lên trên tên tuổi.

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Chuyển từ kiểm soát sang phản công

Nếu trước Singapore, đội tuyển Việt Nam chủ động cầm bóng nhiều nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng, thì trước Indonesia, cách tiếp cận trận đấu đã khác hẳn.

Đội tuyển Việt Nam không cố gắng kiểm soát bóng vượt trội mà ưu tiên giữ cự ly đội hình, pressing đúng thời điểm và chờ cơ hội phản công. Sau khi dẫn trước hai bàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik càng chủ động nhường thế trận cho Indonesia.

Người hâm mộ còn đùa răng việc ông Kim thay áo cũng là lý do khiến đội tuyển Việt Nam "đổi vía" ở trận gặp Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Ngược lại, mỗi lần đoạt được bóng, đội tuyển Việt Nam đều chuyển trạng thái rất nhanh với những đường chuyền ít chạm, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Indonesia.

Ba bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son đều phản ánh rõ triết lý ấy: phòng ngự kỷ luật, chuyển đổi trạng thái tốc độ và dứt điểm hiệu quả.

Đó cũng là hình ảnh của một đội bóng trưởng thành hơn, biết lựa chọn cách chơi phù hợp thay vì chỉ áp đặt lối đá kiểm soát trong mọi hoàn cảnh.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Điều thay đổi lớn nhất có lẽ nằm ở tâm lý thi đấu. Sau trận hòa Singapore, không ít ý kiến đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, thay vì chịu áp lực, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã biến trận đấu với Indonesia thành lời khẳng định mạnh mẽ.

Được thi đấu trên sân Pakansari với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả, Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không hề nao núng. Bàn thắng sớm của Văn Vĩ giúp đội khách nhanh chóng nắm quyền chủ động, trước khi Hai Long và Xuân Son lần lượt kết liễu trận đấu.

Trận gặp Singapore là màn trình diễn khá đáng quên của hàng tấn công đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Không chỉ giành trọn 3 điểm, đội tuyển Việt Nam còn cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ, khả năng thích nghi với nhiều diễn biến khác nhau của trận đấu cũng như chiều sâu đội hình ngày càng được phát huy.

Chiến thắng trước Indonesia cho thấy đội tuyển Việt Nam đã rút ra nhiều bài học sau trận hòa Singapore. Từ những điều chỉnh về nhân sự, cách tiếp cận chiến thuật đến bản lĩnh thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang ngày càng hoàn thiện và sở hữu nhiều phương án để thích ứng với từng đối thủ.

Trước cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 7.8, người hâm mộ cũng chờ đợi xem HLV Kim Sang-sik có tiếp tục giữ nguyên đội hình đã thắng Indonesia hay sẽ tạo thêm những thay đổi nhằm duy trì sự cạnh tranh và chuẩn bị cho vòng bán kết. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cùng sự linh hoạt trong cách vận hành lối chơi, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng nữa, qua đó khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A.