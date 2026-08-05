U.16 Sơn La tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh Phong Phú Hà Nam

Ở trận đấu đáng chú ý của lượt 5, U.16 Phong Phú Hà Nam – đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng – đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đội chủ nhà Sơn La đã có màn trình diễn đầy quả cảm để tạo nên bất ngờ.

U.16 Sơn La thắng đội đang đứng đầu bảng xếp hạng ẢNH: VFF

U.16 Sơn La (áo trắng) ghi bàn từ rất sớm Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 3, Ma Ngọc Anh dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U.16 Sơn La. Bàn thua sớm buộc Phong Phú Hà Nam phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của U.16 Phong Phú Hà Nam được đền đáp ở phút 23 khi Trần Thị Phương Linh ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Sơn La một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Lương Thị Bích Ngọc. Có được lợi thế, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên thi đấu tự tin và tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp một, Phong Phú Hà Nam tạo ra một số cơ hội nhưng chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Bước sang hiệp hai, đội bóng đang dẫn đầu bảng tiếp tục gia tăng sức ép, trong khi Sơn La chủ động lùi đội hình, tập trung bảo vệ thành quả.

Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Phong Phú Hà Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đội chủ nhà. Chung cuộc, Sơn La giành chiến thắng 2-1, qua đó tạo nên bất ngờ lớn tại lượt 5 và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

