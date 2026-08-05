'Trái tim' của đội tuyển Việt Nam

Ô NG CHỦ TUYẾN GIỮA

Chiến thắng thuyết phục 3-0 của đội tuyển VN ngay trên sân nhà của Indonesia tại bảng A giải ASEAN Cup 2026 hôm 3.8 mang đậm dấu ấn chuyên môn của Nguyễn Hoàng Đức.

Hoàng Đức (14) đóng góp 3 kiến tạo sau 3 trận của đội tuyển VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù không trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số, tiền vệ mang áo số 14 vẫn được đánh giá đã có một trận đấu bùng nổ và xứng đáng nhận được điểm số cao từ các trang thống kê. Tầm ảnh hưởng của anh thể hiện rõ nét qua 2 đường kiến tạo trực tiếp cho Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Xuân Son lập công. Đặc biệt, tình huống kiến tạo nâng tỷ số lên 3-0 đã lột tả trọn vẹn phẩm chất tốt nhất của Hoàng Đức, khi anh rê bóng đầy tự tin để vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Indonesia và chọc khe dọn cỗ hoàn hảo.

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1998 còn tạo ra 2 cơ hội rõ rệt và có 3 đường chuyền quyết định, liên tục đưa hàng phòng ngự đối phương vào trạng thái báo động. Những con số thống kê chi tiết sau trận càng làm nổi bật sự vượt trội của Hoàng Đức ở khu vực giữa sân. Anh chuyền bóng chính xác tổng thể lên tới 92%. Khi triển khai bóng sang phần sân đối phương, anh duy trì sự chuẩn xác lên đến 93%, với 13/14 đường chuyền thành công. Lúc bóng ở sân nhà, dưới sức ép lớn từ các cầu thủ đối phương, tiền vệ 28 tuổi vẫn đạt tỷ lệ chính xác 92% với 23/25 đường chuyền thành công. Đáng chú ý, khả năng phát động tấn công tầm xa của Hoàng Đức đạt hiệu quả cao nhất với 100% đường chuyền dài chuẩn xác. Việc một tiền vệ không trực tiếp ghi bàn nhưng vẫn được chấm điểm cao là bằng chứng thuyết phục, khẳng định vai trò ông chủ tuyến giữa của Hoàng Đức.

"R ODRI" CỦA BÓNG ĐÁ VN

Bình luận viên Huỳnh Sang nhận định, màn trình diễn của Hoàng Đức trên sân Pakansari khi chạm trán Indonesia hoàn toàn đúng với đẳng cấp của tiền vệ này. Ở trận hòa Singapore, cách vận hành của đội tuyển VN chưa thực sự trơn tru do Hoàng Đức còn phải gánh vác vai trò phòng ngự khi được xếp đá cặp với Quang Hải. Điều đó vốn không phải điểm mạnh của Hoàng Đức. Việc bắt chủ nhân Quả bóng vàng VN 2025 lùi quá sâu đã vô tình hạn chế khả năng sáng tạo của cầu thủ này, khiến mặt trận tấn công của đội tuyển VN thiếu đi một mắt xích kết nối giàu đột biến.

"Rút kinh nghiệm từ trận đấu với Singapore, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt trong cuộc đối đầu với Indonesia. Đó chính là sự xuất hiện của Lê Phạm Thành Long với vai trò mỏ neo, chơi càn quét ngay phía sau Hoàng Đức. Điều chỉnh này đã giải phóng gánh nặng hỗ trợ phòng ngự cho Hoàng Đức. Khi có một chốt chặn tin cậy trấn giữ sau lưng, Hoàng Đức mới có thể hoàn toàn yên tâm dâng cao và phát huy tối đa những phẩm chất ưu việt nhất của mình. Anh thoải mái thể hiện kỹ năng thoát pressing mềm mại, tung ra những cú sút xa trái phá cũng như thực hiện các tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương, kiến tạo cho đồng đội", bình luận viên Huỳnh Sang phân tích.

Bên cạnh đó, thể hình lý tưởng cùng bản lĩnh trận mạc được tích lũy trong thời gian dài giúp Hoàng Đức thi đấu bình tĩnh, tự tin trước đối thủ có lợi thế sức vóc. Phẩm chất này của tiền vệ đang khoác áo CLB Ninh Bình hứa hẹn sẽ tiếp tục được phát huy trong chặng đường sắp tới, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến sâu tại giải đấu khu vực. Theo bình luận viên Huỳnh Sang, có thể gọi Hoàng Đức chính là "Rodri (tiền vệ Tây Ban Nha - PV) của bóng đá VN", là trái tim trong lối chơi của thầy trò ông Kim Sang-sik.