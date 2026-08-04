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Highlight đội tuyển Myanmar 7-2 Lào: Chiến thắng xứng đáng | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Myanmar 7-2 Lào: Chiến thắng xứng đáng | ASEAN Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Myanmar có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Lào với tỷ số 7-2 ở lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026.

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