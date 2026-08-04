Highlight đội tuyển Myanmar 7-2 Lào: Chiến thắng xứng đáng | ASEAN Cup 2026

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tin liên quan Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam đã lên đường trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết. Tuyển thủ Indonesia thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá hay, sẽ bước vào trận ‘sinh tử’ với Singapore HLV Kim Sang-sik hài hước nói về chiếc áo trắng ‘nặng vía’ sau chiến thắng Indonesia Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Đội tuyển Myanmar Đội tuyển Lào ASEAN Cup 2026
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