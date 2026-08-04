Sáng 4.8, đội tuyển Việt Nam rời khách sạn tại Bogor lúc 9 giờ 30 để di chuyển đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Toàn đội có mặt tại sân bay vào khoảng 10 giờ 45 để làm thủ tục xuất cảnh.

Sau chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, bầu không khí trong đội tuyển rất thoải mái. Các cầu thủ đều tỏ ra vui vẻ, tự tin sau khi hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay VJ928 khởi hành lúc 14 giờ từ Jakarta và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 15.

Ngay khi trở về Hà Nội, toàn đội sẽ bước vào giai đoạn hồi phục và chuẩn bị cho trận gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 7.8.

Nắm quyền tự quyết ở bảng A

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 lượt trận, bằng điểm Singapore nhưng hơn hẳn về hiệu số bàn thắng bại. Indonesia xếp thứ ba với 6 điểm và rơi vào thế buộc phải thắng Singapore ở lượt đấu cuối.

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ cần đánh bại Campuchia là chắc chắn giành ngôi đầu bảng A, đồng thời đoạt vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Đây được xem là mục tiêu nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Campuchia đã sớm hết cơ hội đi tiếp sau khi lần lượt thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5, chỉ thắng Timor Leste 3-0. Xét về thành tích đối đầu, đội tuyển Việt Nam cũng luôn chiếm ưu thế trước Campuchia tại các kỳ ASEAN Cup.

Nếu khép lại vòng bảng với vị trí số một, đội tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trong trường hợp vượt qua đội nhì bảng B ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.