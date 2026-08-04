Đội trưởng Indonesia chưa nguôi nỗi đau thua đậm Việt Nam, sao 1,96 m cũng lên tiếng

Đội tuyển Indonesia đã nhận thất bại nặng nề 0-3 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại sân Pakansari, Bogor, tối 3.8. Kết quả này khiến đội bóng của HLV John Herdman tụt xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm sau 3 trận, xếp sau đội tuyển Việt Nam và Singapore, cùng có 7 điểm.

Rizky Ridho bị chỉ trích, phải liên tục xin lỗi CĐV Indonesia

Trận thua không chỉ khiến Indonesia gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho các cầu thủ. Rizky Ridho, đội trưởng và là một trong những trụ cột của hàng phòng ngự Indonesia, đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau màn trình diễn không như mong đợi.

Rizky Ridho chia sẻ trên trang cá nhân tối 4.8: "Không cầu thủ nào muốn thua theo cách như vậy, đặc biệt là khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Bây giờ là thời điểm thích hợp để cùng nhau tiến về phía trước".

Rizky Ridho (phải) thừa nhận trận thua đậm đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà là điều khó chấp nhận được ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hậu vệ đang khoác áo Persija Jakarta cũng cho rằng người hâm mộ Indonesia xứng đáng được chứng kiến một màn trình diễn tốt hơn. Rizky Ridho bày tỏ: "Gửi đến người dân Indonesia, các bạn xứng đáng được xem một trận đấu hay hơn trận đấu tối qua".

Đáng chú ý, theo Bola, đây là lần thứ 2 Rizky Ridho phải xin lỗi vì trận thua đậm đội tuyển Việt Nam. Trước đó một ngày, sau khi trận đấu khép lại chính Rizky Ridho đã tham dự họp báo và cũng phải gửi lời xin lỗi đến CĐV nhà. Truyền thông Indonesia cũng tiết lộ, Rizky Ridho cùng thủ thành Nadeo chính là 2 cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau trận thua đội tuyển Việt Nam.

Mitchell Baker: Indonesia chỉ còn một cơ hội

Trong khi Rizky Ridho hướng lời xin lỗi đến người hâm mộ, Mitchell Baker lại nhấn mạnh rằng Indonesia chưa được phép bỏ cuộc. Tiền đạo cao 1,96 m cho rằng thất bại trước đội tuyển Việt Nam là điều rất thất vọng nhưng cần được nhanh chóng gác lại, bởi “Garuda” vẫn còn một trận đấu quyết định với Singapore.

Mitchell Baker chia sẻ với ESPN châu Á trong ngày lên đường sang Singapore (chiều 4.8): "Chúng tôi chắc chắn có cách để vượt qua nỗi đau thua đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi là một tập thể cùng thắng, cùng thua, luôn sát cánh bên nhau và giờ đây tất cả đều đang tập trung hướng về Singapore".

Mitchell Baker cho rằng đội tuyển Indonesia (áo đỏ) sẽ biết cách đứng dậy sau trận thua đội tuyển Việt Nam và giành vé đi tiếp ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cầu thủ 21 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng khi Indonesia không thể tận dụng những cơ hội tạo ra trước khung thành đội tuyển Việt Nam. Baker từng có cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 sau đường chuyền của Ivar Jenner, nhưng cú dứt điểm bị thủ môn Patrik Lê Giang cản phá. Đến phút 64, Baker tiếp tục có cơ hội với pha đánh đầu sau đường chuyền của Eliano Reijnders, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Dù không thể ghi bàn trước đội tuyển Việt Nam, Baker vẫn đang là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Anh đã có 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick ở trận Indonesia thắng Campuchia 5-1 và một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Timor Leste.

Mitchell Baker nhấn mạnh: "Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để giữ vững cơ hội đó, và đó là ở Singapore".