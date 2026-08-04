Lộ diện trọng tài Hồng Kông bắt chính Việt Nam đấu Campuchia: Điềm lành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik

Trọng tài từng mang may mắn cho đội tuyển Việt Nam

Theo phân công của ban tổ chức ASEAN Cup 2026, trọng tài người Hồng Kông Cheung Wai Lung sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia trên sân Mỹ Đình ngày 7.8.

Đây không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Hồi tháng 3.2026, ông Cheung Wai Lung Mario từng được giao nhiệm vụ bắt chính trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy.

Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Vì thế, việc vị trọng tài người Hồng Kông tiếp tục xuất hiện trong một trận đấu quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể được xem là một điềm lành đối với đội tuyển Việt Nam.

Ông Cheung Wai Lung (cầm bóng) là người bắt chính trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh ẢNH: MINH TÚ

Ông Cheung Wai Lung sinh ngày 13.2.1995 và là trọng tài còn khá trẻ. Ông được công nhận cấp độ FIFA trong năm 2026 và phần lớn sự nghiệp cầm còi của mình gắn với các trận đấu tại giải vô địch Hong Kong.

Dù tuổi đời còn trẻ, Cheung Wai Lung Mario được đánh giá là trọng tài khá nghiêm khắc. Theo thống kê của Sofascore ở mùa giải 2025-2026, ông đã điều khiển 10 trận, rút ra 47 thẻ vàng, có 2 trường hợp nhận thẻ vàng thứ hai, 1 thẻ đỏ trực tiếp và cho hưởng 4 quả phạt đền.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

Những con số này cho thấy các cầu thủ Việt Nam cần đặc biệt thận trọng trong những pha tranh chấp, nhất là khi đối đầu với Campuchia trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng A.

Hỗ trợ cho ông Cheung Wai Lung ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia là trợ lý Lam Cheuk Hong, cũng đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), cùng hai trợ lý người Thái Lan Apichit Nophuan và Alongkorn Khonwai.

Ông Cheung Wai Lung được đánh giá rất nghiêm khắc ẢNH: MINH TÚ

Việt Nam rộng cửa vào bán kết, quyết ngôi đầu bảng

Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, cùng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3).

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có phong độ rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội tuyển Việt Nam thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Riêng tại ASEAN Cup 2026, hàng công đã có 10 lần làm tung lưới đối phương sau 3 trận. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển Việt Nam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng trước Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ hướng đến 3 điểm để có vị trí nhất bảng, vào bán kết ẢNH: MINH TÚ

Ở trận đấu sắp tới, HLV Kim Sang-sik có trong tay lực lượng gần như mạnh nhất. Sau màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia, những nhân tố như Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, Đình Bắc, Hải Long hay Hoàng Hên tiếp tục được kỳ vọng tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Campuchia.

Trong khi đó, Campuchia vừa thắng Timor Leste 3-0 để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Koji Gyotoku vẫn bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự khi từng để Singapore và Indonesia ghi tổng cộng 7 bàn.

Trận đội tuyển Việt Nam đấu Campuchia diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại bảng A và có ý nghĩa quyết định đến vị trí chung cuộc trước khi bước vào bán kết ASEAN Cup 2026.

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