Đương kim vô địch ASEAN Cup rũ bỏ áp lực

N HẸ NHÕM

Sau trận hòa 0-0 đáng tiếc trước Singapore ngay trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển VN phải đối diện với áp lực rất lớn, khi hàng loạt câu hỏi được đặt ra về khả năng bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch. Áp lực ấy phần nào thể hiện rõ qua chính màn ăn mừng đầy mãnh liệt, giàu cảm xúc của Hai Long và Xuân Son sau những bàn thắng vào lưới Indonesia, như thể toàn đội đang cần giải tỏa một điều gì đó dồn nén từ rất lâu, chứ không đơn thuần là niềm vui ghi bàn thông thường.

HLV Kim Sang-sik có thể nghĩ đến trận bán kết ngay từ thời điểm này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chính vì vậy, sau khi giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân Pakansari (Indonesia), tâm lý toàn đội đã thoải mái hẳn lên. Hình ảnh ghi nhận tại sân bay khi đoàn quân áo đỏ chuẩn bị lên đường trở về nước cho thấy rõ điều đó. Các cầu thủ cười đùa rôm rả, không còn chút căng thẳng nào như những ngày trước trận đấu quan trọng.

Hoàng Hên và Xuân Son thậm chí còn trêu chọc Hai Long về màn ăn mừng đầy ngạo nghễ của đồng đội. Tối 3.8, khoảnh khắc tiền vệ CLB Hà Nội chỉ thẳng vào huy hiệu đương kim vô địch được đính trên tay áo như một lời khẳng định đanh thép rằng đội tuyển VN vẫn xứng đáng với ngôi vị số 1 khu vực. Bầu không khí vui vẻ, tự nhiên ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc toàn đội đã thực sự trút bỏ được gánh nặng tâm lý đeo bám suốt những ngày qua.

Không khí thoải mái ấy cũng đã xuất hiện ngay trong phòng họp báo sau trận đấu. HLV Kim Sang-sik vui vẻ trêu đùa về chiếc áo may mắn của mình. Ông không tiếc lời khen ngợi học trò, từ những nhân tố ghi dấu ấn như Hai Long, Tiến Anh, cho đến Đình Bắc, cầu thủ từng bị ông rút ra sân sớm ở trận trước. Tâm thế cởi mở, đầy tự hào ấy của người thuyền trưởng phần nào phản ánh đúng những gì đang diễn ra trong nội bộ đội tuyển VN.

R ỘNG CỬA VÀO BÁN KẾT

Về mặt chuyên môn, chiến thắng trước Indonesia mang ý nghĩa còn lớn hơn một kết quả đơn thuần. Đội tuyển VN giờ đây đã chính thức giành lại ngôi đầu bảng A, đồng thời gần như chắc chắn góp mặt tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Vị thế an toàn này mở ra cho HLV Kim Sang-sik một đặc quyền hiếm hoi trong suốt hành trình vừa qua: sự tính toán.

Thay vì phải căng mình tìm kiếm 3 điểm bằng mọi giá như 2 lượt trận trước, ban huấn luyện đội tuyển VN hoàn toàn có thể tính đến phương án xoay tua lực lượng ở trận gặp Campuchia (20 giờ ngày 7.8), trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu trong 3 lượt trận đầu tiên. Sự khát khao của các nhân tố này cũng sẽ mang lại "làn gió mới" cho đội tuyển VN.

Bên cạnh việc trao cơ hội cho các gương mặt dự bị, nhiệm vụ quan trọng không kém với đội tuyển VN ở trận đấu này là giữ gìn lực lượng thật khỏe mạnh. Với vòng bán kết đã cận kề, việc hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương cho các trụ cột, đồng thời tránh những pha vào bóng thiếu kiểm soát dẫn đến án phạt thẻ không đáng có, sẽ là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện. Một chiếc thẻ vàng tích lũy hay một chấn thương không mong muốn ngay trước thềm vòng knock-out hoàn toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả hành trình bảo vệ danh hiệu.

Với 7 điểm sau 3 lượt trận, đội tuyển VN đang tạm dẫn đầu bảng A, hơn hẳn các đối thủ còn lại về cả điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Sức ép thành tích gần như không còn, nhường chỗ cho một bài toán khác nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần quan trọng: làm sao để bước vào vòng bán kết với một đội hình lành lặn và sung sức nhất có thể.

Từ một đội bóng từng bị hoài nghi sau trận hòa Singapore, đội tuyển VN giờ đây đã lấy lại vị thế của một ứng cử viên vô địch thực thụ: trình diễn ấn tượng trên sân, thoải mái cả về tâm lý lẫn quyền chủ động chiến thuật, và sẵn sàng cho chặng đường quan trọng phía trước.