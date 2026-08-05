Khán giả săn lùng vé trận Việt Nam đấu Campuchia ở Mỹ Đình, giá 'chợ đen' tăng mạnh

Vé 'chợ đen' tăng giá so với trận gặp Singapore

Theo ghi nhận trên các hội nhóm mua bán, trao đổi vé bóng đá, số lượng bài đăng tìm mua vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia xuất hiện liên tục trong những ngày gần đây. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản cũng rao bán lại vé và nhanh chóng nhận được hàng chục lượt bình luận, tin nhắn hỏi mua.

Nhu cầu vé đang rất lớn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mức chênh lệch tùy thuộc từng hạng vé. Trong đó, các hạng vé 400.000 đồng và 500.000 đồng thường được bán lại cao hơn khoảng 200.000 đồng/vé. Với các hạng vé 200.000 đồng và 300.000 đồng, mức chênh phổ biến khoảng 100.000 đồng. Trước đó, theo khảo sát ở trận Việt Nam - Singapore, giá vé "chợ đen" chỉ chênh khoảng 100.000 đồng/vé.

Một số người mua vẫn cố gắng thương lượng để có mức giá tốt hơn, tuy nhiên phần lớn người bán không đồng ý giảm giá do nhu cầu sở hữu vé vào sân đang tăng cao.

Người mua mặc cả nhưng không được chấp thuận ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với sự sôi động của thị trường vé "chợ đen", nguy cơ lừa đảo cũng gia tăng. Thực tế, đã có nhiều trường hợp người hâm mộ chuyển khoản nhưng không nhận được vé, hoặc nhận phải vé giả, vé không hợp lệ và không thể vào sân.

Vì vậy, người hâm mộ nên ưu tiên mua vé qua các kênh phân phối chính thức hoặc giao dịch trực tiếp với người bán nếu mua lại. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, đối chiếu tình trạng vé và xác minh tính hợp lệ để hạn chế rủi ro.

Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận đấu cuối cùng của bảng A và có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc cũng như tấm vé vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi gì sau trận hòa Singapore?

Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng điểm Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3). Trong khi đó, Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba với 6 điểm và buộc phải đánh bại Singapore ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.

Với đội tuyển Việt Nam, quyền tự quyết đang nằm trong tay. Chỉ cần giành chiến thắng trước Campuchia, nhà đương kim vô địch sẽ chắc chắn góp mặt ở bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại. Thậm chí, một kết quả hòa cũng có thể đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik đi tiếp nếu Singapore không thua Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình sau trận hòa Singapore ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng trước Indonesia cũng mang lại cú hích lớn về mặt tinh thần. Đội tuyển Việt Nam cho thấy sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, khả năng chuyển trạng thái sắc bén cùng chiều sâu lực lượng khi nhiều cầu thủ như Văn Vĩ, Hai Long hay Xuân Son đều biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đội tuyển hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV6, VTV7, VTVgo, FPT Play và TV360. Với tính chất quan trọng của trận đấu cùng sự kỳ vọng dành cho đội tuyển Việt Nam, bầu không khí tại sân Mỹ Đình được dự báo sẽ rất sôi động.