Xếp hạng mới nhất bảng B ASEAN Cup 2026: Thái Lan sợ rơi vào cuộc đua tay ba

Thái Lan (đen) có lợi thế ở ngôi đầu nhưng chưa chắc vượt qua được bảng B ảnh" Minh Tú

Nóng cuộc đua ngôi nhì bảng B

Đêm ngày 4.8, lượt thi đấu thứ 4 của bảng B đã khép lại với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Philippines đã chơi thứ bóng đá đầy nỗ lực và quả cảm, tiến rất gần mục tiêu cầm hòa Thái Lan - điều nếu thành hiện thực sẽ tạo lợi thế rất lớn cho cuộc đua vào ngôi nhì.

Nhưng rồi chỉ một thoáng sơ sẩy, họ để Choolthong ghi bàn cho Thái Lan ở phút 84, làm lỡ mất cơ hội có được 4 điểm để tính toán cho trận cuối cùng sẽ gặp Malaysia. Việc trắng tay tại sân nhà trước Thái Lan khiến Philippines vẫn tạm xếp thứ 3 với 3 điểm.

Trong ngày Malaysia không thi đấu, Myanmar đã có một bước tiến mạnh mẽ khi đánh bại Lào không còn động lực với tỷ số đậm đà 7-0 để áp sát Harimau Malayla.

Malaysia và Myanmar đang so kè quyết liệt ở bảng B ảnh: AFP

Sau lượt thi đấu thứ 4, xếp hạng mới nhất bảng B ASEAN Cup 2026 vẫn đang ẩn chứa rất nhiều biến số khó lường. Thái Lan tạm dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Chỉ cần có ít nhất 1 điểm trong trận cuối gặp Myanmar, Voi Chiến sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Nhưng nếu Voi Chiến thúc thủ trước Myanmar, tương lai của người Thái sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, trong viễn cảnh rơi vào cuộc chiến tay ba tranh ngôi đầu bảng B, phức tạp đến mức đẩy họ vào nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Ngôi nhì bảng hiện đang tạm thuộc về Malaysia với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 6-3 (+3). Myanmar cũng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng vượt trội hơn là 12 - 5 (+7) nhưng vô nghĩa vì đã thua trong cuộc đối đầu với Malaysia 1-2 ở trận ra quân.

Xếp hạng bảng B sau lượt 4

Philippines tạm xếp thứ 3 với 3 điểm, nhưng vẫn còn cơ hội nếu thắng đậm Malaysia ở lượt đấu cuối và chờ Thái Lan đánh bại Myanmar, để tạo ra lợi thế hiệu số bàn thắng bại trong vòng tròn đối đầu giữa 3 đội Myanmar - Philippines - Malaysia cùng có 6 điểm.

Bản thân Myanmar cũng có động lực mạnh mẽ vì nếu thắng Thái Lan, họ thậm chí có cơ hội để tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan và cả Malaysia - nếu Harimau Malaya thắng Philippines trong trận "chung kết" diễn ra cùng giờ.



