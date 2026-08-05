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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thưởng thức lại trận thắng Indonesia, đâu là điểm mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam?

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên

Trận thắng 3-0 trước Indonesia không đơn thuần giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu lối chơi cân bằng, chiều sâu đội hình tốt hơn và bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuyến giữa tạo khác biệt

Indonesia cầm bóng không ít, nhưng đội tuyển Việt Nam mới là đội kiểm soát được thế trận. Khác biệt nằm ở khu vực giữa sân, nơi Hoàng Đức và Thành Long phối hợp ăn ý để vừa đánh chặn, vừa tổ chức triển khai bóng.

Hoàng Đức tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu với khả năng giữ nhịp, điều phối và tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội phản công. Trong khi đó, Thành Long hoạt động rộng, liên tục tranh chấp, thu hồi bóng và bọc lót cho đồng đội. Sự cơ động của bộ đôi này giúp đội tuyển Việt Nam khóa chặt các mũi triển khai bóng của Indonesia, buộc đội chủ nhà phải đưa bóng ra biên thay vì xuyên phá trung lộ.

Thưởng thức lại trận thắng Indonesia, đâu là điểm mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 1.

Hoàng Đứ có trận đấu quá hay trước Indonesia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mỗi khi đoạt được bóng, đội tuyển Việt Nam đều chuyển trạng thái rất nhanh. Chính cách tổ chức này khiến Indonesia liên tục rơi vào thế bị động và để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Hai trong ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống phản công như vậy.

HLV Kim Sang-sik cao tay về đấu pháp

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là cách HLV Kim Sang-sik điều khiển thế trận. Sau khi sớm tạo khoảng cách an toàn trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam không tiếp tục dâng cao mà chủ động chơi chắc chắn, giữ cự ly đội hình và chờ Indonesia mắc sai lầm.

Việc nhường quyền kiểm soát bóng không đồng nghĩa với lép vế. Ngược lại, đây là lựa chọn giúp đội tuyển Việt Nam đưa trận đấu về đúng kịch bản mong muốn. Indonesia cầm bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội khách.

Vé ‘chợ đen’ trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia tăng nhiệt, nhiều hạng vé bị đẩy giá

Đến khi đội chủ nhà buộc phải dâng cao toàn đội để tìm bàn gỡ, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tạo dấu ấn với những sự thay đổi nhân sự hợp lý. Xuân Son và Hoàng Hên được tung vào sân đúng thời điểm, mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng công. Chỉ ít phút sau, Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại màn trình diễn cho thấy khả năng đọc trận đấu và ứng biến rất hiệu quả của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tập thể cùng tỏa sáng

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất mà đến từ sự đồng đều ở cả ba tuyến. Văn Vĩ mở tỷ số từ rất sớm, tạo lợi thế tâm lý cho toàn đội, đồng thời có một trận đấu nổi bật ở cả khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự.

Thưởng thức lại trận thắng Indonesia, đâu là điểm mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 2.

Tài dùng người của HLV Kim Sang-sik vẫn là điều khiến người hâm mộ trầm trồ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hoàng Đức tiếp tục là trung tâm trong mọi đợt lên bóng với khả năng điều tiết và sáng tạo. Hai Long tận dụng tốt cơ hội để nhân đôi cách biệt, còn Xuân Son khẳng định giá trị của một "siêu dự bị" khi ghi bàn chỉ ít phút sau khi vào sân. Ở tuyến dưới, thủ môn Lê Giang Patrik cùng hàng phòng ngự duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, hóa giải phần lớn các pha lên bóng của Indonesia để giữ sạch lưới.

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