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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son và Đình Bắc sẵn sàng bứt phá trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý

Thu Bồn
Thu Bồn
Lượt trận cuối bảng A gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình là cơ hội tốt để các chân sút đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son... bứt phá trong cuộc đua danh hiệu cá nhân tại ASEAN Cup 2026.

Cầu thủ dẫn đầu đang sở hữu 4 pha lập công

Thắng lợi giòn giã 3-0 ngay trên sân của Indonesia đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Chiến thắng này không chỉ mang lại lợi thế lớn về mặt điểm số và tâm lý cho thầy trò HLV Kim Sang Sik mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu cá nhân.

Trong đó, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới giải đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi cách biệt giữa các chân sút xuất sắc là khá mong mạnh. Hiện tại, Mitchell Baker (Indonesia) và Win Naing Tun (Myanmar) đang chia nhau vị trí dẫn đầu với 4 bàn thắng. Nhóm 2 gồm có Nguyễn Đình Bắc, Paulo Josue (Malaysia) và Than Paing (Myanmar) với 3 pha lập công.

Xuân Son và Đình Bắc sẵn sàng bứt phá trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son (phải) là Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với 3 bàn thắng ghi được ngay ở trận mở màn gặp Timor Leste, Nguyễn Đình Bắc từng nắm lợi thế lớn. Dù liên tục im tiếng ở 2 trận gặp Singapore và Indonesia, nhưng tiền đạo sinh năm 2004 vẫn là mũi nhọn nguy hiểm và hoàn toàn có thể bùng nổ trở lại khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Bên cạnh Đình Bắc, hai ngôi sao nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên cũng đang sở hữu 2 bàn thắng. Việc Xuân Son vừa "nổ súng" trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Vua phá lưới ASEAN Cup 2024, trong khi Hendrio luôn được xem là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao.

Vé ‘chợ đen’ trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia tăng nhiệt, nhiều hạng vé bị đẩy giá

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận hạ màn bảng A diễn ra vào ngày 7.8 tới là Campuchia, đội bóng đã chính thức bị loại. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ, nhưng đây rõ ràng là trận đấu mà hàng công đội tuyển Việt Nam sở hữu mọi ưu thế để chơi áp đảo. Việc được chơi trên mặt cỏ quen thuộc của Mỹ Đình cùng tinh thần hưng phấn sẽ là bệ phóng hoàn hảo để các chân sút đội tuyển Việt Nam cải thiện thành tích ghi bàn.

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