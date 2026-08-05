Đội tuyển Thái Lan vẫn có thể bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, lý do rất bất ngờ

Thái Lan khẳng định vị thế

Ở trận đấu gần nhất diễn ra vào tối 4.8, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines. 3 điểm trọn vẹn trên sân khách giúp đội bóng xứ sở chùa vàng khẳng định sự vượt trội ở bảng B và xây chắc ngôi đầu. Lúc này, "voi chiến" đang sở hữu 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng (trước đó đánh bại Lào và Malaysia).

Đội tuyển Thái Lan đang đứng trên đỉnh bảng B, nhưng chưa chắc chắn giành vé vào bán kết giải đấu khu vực. Trên lý thuyết, đội bóng xứ chùa vàng vẫn còn nguy cơ bị loại nếu để thua đậm Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng.

Bảng xếp hạng bảng B sau 4 lượt trận ẢNH: ASEAN FOOTBALL

Hiện tại, Malaysia xếp nhì bảng B với 6 điểm và hiệu số +3, trong khi Myanmar đứng hạng ba với 6 điểm và hiệu số +7. Myanmar có hiệu số bàn thắng bại cao hơn, nhưng xếp dưới vì thua Malaysia khi đối đầu trực tiếp.

Tại sao "voi chiến" vẫn còn nguy cơ bị loại?

Điều lệ giải ASEAN Cup 2026 ưu tiên xét thành tích đối đầu trực tiếp, nên sẽ có trường hợp 3 đội bằng điểm và phải xét vòng tròn. Ở lượt trận cuối, nếu Myanmar thắng Thái Lan, đồng thời Malaysia đánh bại Philippines, thì sẽ có 3 đội ở bảng B cùng có 9 điểm và thắng vòng tròn. Cụ thể: Myanmar thắng Thái Lan, nhưng Myanmar trước đó để thua Malaysia (1-2), trong khi Thái Lan đánh bại Malaysia (2-0).

Highlight đội tuyển Philippines 0-1 Thái Lan: Đặt một chân vào bán kết

Nếu trường hợp kể trên thực sự xảy ra, yếu tố được xét đến để phân thứ hạng chung cuộc lần lượt là: hiệu số bàn thắng bại trong các trận đấu giữa 3 đội, tổng số bàn thắng trong các trận giữa 2 đội.

Đội tuyển Thái Lan hiện nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Thậm chí, trong trường hợp để thua Myanmar với cách biệt 3 bàn (0-3, 1-4...) thì đội bóng xứ chùa vàng vẫn đi tiếp với ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, nếu Thái Lan nhận thất bại với cách biệt từ 4 bàn trở lên (0-4, 1-5...), "voi chiến" sẽ bị loại khi chỉ cán đích ở vị trí thứ ba ở bảng B.