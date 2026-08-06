Đội tuyển Việt Nam: Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại

Mạnh dạn thay đổi

Ở trận đấu quan trọng bậc nhất vòng bảng, HLV Kim Sang-sik không ngần ngại thực hiện tới 4 sự thay đổi so với đội hình quen thuộc, và tất cả đều để lại dấu ấn rõ nét. Đây là minh chứng cho thấy triết lý dùng người của nhà cầm quân người Hàn Quốc: mọi cầu thủ trong đội hình đều có cơ hội của riêng mình, và điều quan trọng là mỗi người phải biết nắm bắt, thể hiện tốt nhất có thể khi được trao niềm tin.

Việt Anh (20) khiến các cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Indonesia phải im tiếng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nơi hàng thủ, Bùi Hoàng Việt Anh vào sân thi đấu rất tốt, chơi xông xáo, có nhiều pha không chiến dũng mãnh. Ngoài ra, trung vệ của CLB Công an Hà Nội còn pressing cực kỳ chủ động. Không ít lần anh chạy lên thẳng phần sân đối phương, giúp đội tuyển VN chặn được tình huống triển khai tấn công từ sớm. Ngay cả khi chảy máu vì rách mí mắt, anh vẫn chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Màn trình diễn này có thể khiến Đoàn Văn Hậu phải lo lắng.

Ở khu vực giữa sân, Lê Phạm Thành Long cũng chơi cực kỳ ấn tượng. Anh điều tiết nhịp độ và chia bài hợp lý, đồng thời trực tiếp có đường tỉa bóng hoàn hảo, giúp Hai Long ghi bàn. Bản thân Hai Long cũng chơi nổi bật với tốc độ, sự quyết liệt. Anh không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp đáng kể cho công tác phòng ngự từ xa. Thậm chí Hai Long còn khiến tiền vệ trụ cột của Indonesia là Thom Haye "nóng mắt", buộc phải phạm lỗi nguy hiểm rồi nhận thẻ vàng. Trên hàng công, Nguyễn Tài Lộc ghi điểm với khả năng pressing, tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương, đồng thời là điểm nhận bóng, làm tường đáng tin cậy, mở ra không gian trống cho đồng đội xung quanh khai thác.

Đánh giá sức mạnh đội tuyển Campuchia: Dưới cơ đội tuyển Việt Nam nhưng không dễ xem nhẹ

Áp lực dội ngược

Chính từ những màn trình diễn thuyết phục ấy, áp lực giờ đây lại đặt lên vai chính những cái tên vốn được xem là bất khả xâm phạm trong đội hình xuất phát. Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên hay Xuân Son, những trụ cột từng gần như mặc định có tên trong đội hình chính, cũng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thể hiện bản thân.

Đây thực chất là một tín hiệu rất tích cực cho đội tuyển VN trong bối cảnh hành trình phía trước còn dài và khắc nghiệt. Một tập thể chỉ thực sự mạnh khi có sự cạnh tranh sòng phẳng ở mọi vị trí, buộc từng cá nhân phải luôn giữ được sự tập trung cao độ, không cho phép bản thân chủ quan hay sa sút phong độ dù chỉ trong khoảnh khắc. Khi các phương án dự bị đủ sức thay thế mà không làm giảm sút chất lượng lối chơi chung, HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn để đối phó với những tình huống bất ngờ như chấn thương, treo giò vì thẻ phạt, hay đơn giản là nhu cầu xoay tua để giữ sức cho các trụ cột.

Về lâu dài, sự cạnh tranh khốc liệt này còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu. Nó giúp đội tuyển VN xây dựng được chiều sâu đội hình thực chất, thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân xuất sắc. Khi mọi vị trí đều có ít nhất 2 phương án chất lượng tương đương, ông Kim sẽ có nhiều sự chủ động hơn trong việc hoạch định chiến thuật cho từng đối thủ cụ thể, đồng thời giảm thiểu rủi ro nếu một trụ cột nào đó gặp vấn đề về phong độ hoặc thể lực trong giai đoạn quyết định của giải đấu.

Với những gì đã thể hiện trước Indonesia, có thể khẳng định đội tuyển VN đang sở hữu một tập thể giàu tính cạnh tranh. Đây là yếu tố then chốt để thầy trò ông Kim tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.