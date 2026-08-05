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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia

Hồng Nam
Hồng Nam
Chiều 5.8, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để thả lỏng và từng bước trở lại nhịp chơi nhằm chuẩn bị cho màn so tài với Campuchia ở lượt hạ màn bảng A ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện

Sau 1 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, đội tuyển Việt Nam trở lại guồng tập để chuẩn bị cho màn so tài Campuchia trên sân Mỹ Đình, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8 trong khuôn khổ lượt hạ màn bảng A ASEAN Cup 2026.

Buổi tập chiều nay (5.8) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) diễn ra trong tâm trạng thoải mái. Học trò HLV Kim Sang-sik gần như chắc chắn vào bán kết, sau khi hạ Indonesia trên sân Pakansari. Sau 3 trận, Việt Nam có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3), còn Indonesia chỉ có 6 điểm.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho màn đọ sức Campuchia

ẢNH: MINH TÚ

Trường hợp duy nhất để đội tuyển Việt Nam bị loại là thua Campuchia... 0-9, còn Indonesia thắng Singapore. Kịch bản này khó xảy ra, khi Việt Nam toàn thắng Campuchia trong lịch sử ASEAN Cup (hay trước đây là AFF Cup và Tiger Cup). Cách đây 1 năm, Việt Nam cũng hạ đối thủ với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu trên sân vận động Bình Dương. 

Để nắm chắc ngôi đầu, đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Campuchia. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay khi nhìn vào phong độ tương phản giữa hai đội. Quang Hải cùng đồng đội đã bất bại trên mọi đấu trường suốt từ tháng 10.2024 đến nay, với 21 trận không thua ở ASEAN Cup, vòng loại Asian Cup và giao hữu quốc tế. Trong đó, đội tuyển Việt Nam thắng 18 trận, chỉ để hòa 3 trận. 

Thả lỏng, giữ tập trung cao độ 

Ở chiều ngược lại, Campuchia đã bị loại sớm một lượt đấu. "Những chiến binh Angkor" chỉ có 3 điểm nhờ trận thắng 3-0 trước Timor Leste, bên cạnh 2 thất bại trước Singapore (1-2) và Indonesia (1-5).

Với cơ hội vào bán kết rất lớn, HLV Kim Sang-sik đã giảm khối lượng tập luyện, giúp học trò giữ cảm giác bóng nhưng vẫn có dư địa phục hồi thể lực. Các bài tập triển khai tấn công biên, trung lộ và chống bóng bổng được ông Kim rèn lại cho học trò.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 6.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 7.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 8.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 9.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trở lại sân tập: Tâm lý thoải mái, quyết đánh bại Campuchia- Ảnh 10.

Các cầu thủ giữ tập trung tối đa, không thỏa mãn sau chiến thắng Indonesia

ẢNH: MINH TÚ

Nhờ tháo gỡ nút thắt tâm lý, đội tuyển Việt Nam có tinh thần rất thoải mái. Toàn đội chủ yếu tập nhẹ nhàng, đan xen các bài khởi động để làm nóng cơ bắp, rèn thể lực với các trò chơi để giữ tâm trạng thoải mái. 

Dù Hà Nội trải qua đợt mưa kéo dài, nhưng mặt sân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đủ đáp ứng để thầy trò Kim Sang-sik hoàn tất giáo án tập. 

Ngày mai (6.8), HLV Kim Sang-sik cùng một cầu thủ sẽ tham gia trả lời báo chí trước trận gặp Campuchia lúc 11 giờ. Buổi chiều, toàn đội tập trên mặt sân thi đấu tại Mỹ Đình trong một tiếng, qua đó hoàn thành quá trình chuẩn bị cho trận hạ màn vòng bảng ASEAN Cup 2026. 

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