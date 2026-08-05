Đội tuyển Việt Nam sẽ cuốn phăng đối thủ Campuchia bằng lối đá tấn công áp đảo

Đội tuyển Việt Nam vượt trội Campuchia

Đội tuyển Campuchia là cửa ải cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, với cuộc thư hùng trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 7.8.

Sau 3 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3). Trong khi Singapore phải đá trận cầu sống còn với Indonesia (6 điểm) để tranh suất vào bán kết, nhiệm vụ của Việt Nam đơn giản hơn: thắng Campuchia là chắc chắn đoạt ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Campuchia đã bị loại sớm một lượt đấu. Đội bóng của HLV Gyotoku Koji thua Singapore (1-2), Indonesia (1-5), thắng Timor Leste (3-0), có 3 điểm sau 3 trận, xếp hạng tư.

Đội tuyển Campuchia (áo xanh) hết hy vọng đi tiếp ở ASEAN Cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Campuchia từng có kỳ ASEAN Cup 2024 tiến bộ với 4 điểm sau 4 trận nhờ hòa Malaysia, thắng Timor Leste và chỉ thua Singapore, Thái Lan với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên, "Những chiến binh Angkor" không còn giữ được đà thăng tiến. Chính sách trẻ hóa khi đẩy mạnh các lứa U.20 và U.23, kết hợp nhập tịch chọn lọc các ngoại binh và con lai chưa thể giúp bóng đá Campuchia hóa rồng. Thầy trò ông Koji thua Pakistan ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026, rồi tiếp tục dừng bước trước Sri Lanka ở vòng loại Asian Cup 2027. Thất bại tại ASEAN Cup 2026 khi không giành được điểm nào trước Indonesia, Singapore dù chưa phải bước lùi lớn, nhưng rõ ràng, Campuchia chưa thể vượt qua chính mình cách đây 2 năm.

Tất nhiên, Campuchia không phải đội bóng hoàn toàn yếu. 8 năm trước, huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda đã thắp ngọn lửa đổi mới cho bóng đá Campuchia, khi tạo dựng lối đá kiểm soát, ban bật ngắn, nhuyễn, kết hợp pressing tầm cao. Cách chơi giàu kỹ thuật được đánh giá phù hợp với những cầu thủ Campuchia nhanh nhẹn, khéo léo.

Đến nay, dù Honda đã rời ghế nhiều năm, bóng đá Campuchia vẫn trung thành với đấu pháp kiểm soát ở mọi cấp độ. "Chúng tôi có thể thua, nhưng phải giữ được triết lý chơi của mình", cựu HLV Felix Dalmas của U.22 Campuchia chia sẻ với PV Thanh Niên cách đây 6 năm, sau trận thua 0-4 trước U.22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31. Đến nay, đó vẫn là lần duy nhất, U.22 Campuchia vượt qua vòng bảng.



Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) mạnh vượt trội Campuchia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, đội tuyển Campuchia sớm "vỡ mộng", bởi trình độ chơi bóng và thể lực cầu thủ không theo kịp lối chơi Nhật hóa vốn đòi hỏi quá cao. Liên đoàn Bóng đá Campuchia chuyển sang chính sách nhập tịch, mang về nhiều ngoại binh và con lai để đi tắt con đường tiến bộ, nhưng đến lúc này, đội Campuchia vẫn chuyển mình rất chậm.

Tại ASEAN Cup 2026, Campuchia lộ rõ sự nửa vời: pressing tầm cao nhưng... giữ cự ly đội hình kém, phòng ngự yếu, thể lực thua sút và mất tập trung. Lối đá ban bật đẹp mắt nhưng mong manh như "lâu đài trên cát", dễ sụp đổ bởi nền móng cầu thủ yếu ớt.

Nhiệm vụ chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng thắng Campuchia. Vấn đề chỉ là chọn cách thắng nào.

Học trò HLV Kim Sang-sik hạ Indonesia 3 bàn không gỡ trên sân Pakansari, nhờ đấu pháp phòng ngự phản công kết hợp pressing - chuyển đổi chuẩn mực. Đó là tấm khiên được xây dựng từ thời HLV Park Hang-seo, thường xuyên hiệu nghiệm khi Việt Nam gặp những đội "lấy công bù thủ" kiểu Indonesia.

Đội bóng của ông Kim có nhiều diện mạo chơi bóng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, trước đội dưới cơ như Campuchia, đội tuyển Việt Nam sẽ lại chơi tấn công áp đặt hệt như trận gặp Singapore. Sẽ là áp lực dồn dập từ mọi hướng, cuốn phăng đối thủ bằng những pha đan lát, đập nhả trung lộ rồi xuống biên xé rách cấu trúc đội hình.

Đội tuyển Việt Nam từng làm được ở hiệp 1 trận gặp Singapore, nhưng không thể ghi bàn bởi dứt điểm kém hiệu quả. Đây là chi tiết ông Kim cần chỉnh nắn cho học trò. Nếu không học cách chắt chiu trước những đội yếu hơn, đội tuyển Việt Nam dễ trả giá khi bước tới bán kết hay chung kết, vì mọi sai lầm hầu như không còn không gian để sửa chữa. 90 phút trước Campuchia tối 7.8 là màn trình diễn tấn công, nơi ông Kim phải khéo léo vừa thắng, vừa giữ sức cho học trò, nhưng cũng rèn luyện mảng miếng mới để hoàn thiện đấu pháp cho vòng sau.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng Campuchia. Một chiến thắng đẹp, để khép lại hành trình vòng bảng mỹ mãn tại ASEAN Cup 2026.