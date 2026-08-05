CLB Hưng Yên gia nhập bản đồ bóng đá Việt Nam

CLB Hưng Yên tham chiến giải hạng nhất

Sau một mùa giải góp mặt ở hạng nhất, CLB Trẻ PVF-CAND chính thức "thay tên đổi họ". Đội bóng được bàn giao lại cho tỉnh Hưng Yên tiếp quản, đội tên thành CLB Hưng Yên.

Đội Hưng Yên sẽ tham dự mùa giải hạng nhất 2026 - 2027. Trước mắt, đại diện phía bắc tiếp quản nguồn lực cầu thủ trẻ Trẻ PVF-CAND, được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Duy Đông. CLB Hưng Yên sử dụng chung sân nhà PVF với CLB PVF-CAND, nằm trong đại bản doanh Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF-Bộ Công an.

Mùa 2025-2026, đội Hưng Yên lúc còn mang tên Trẻ PVF-CAND đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 6 giải hạng nhất, ngay khi vừa bước lên từ sân chơi hạng nhì. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Nguyễn Duy Đông, đội có 32 điểm sau 22 trận, kém vị trí thứ 3 của CLB TP.HCM khoảng cách 6 điểm.

Trẻ PVF-CAND (áo xanh) đổi tên thành Hưng Yên FC ẢNH: VPF

Dây là thành tích đáng khích lệ, khi đội không có ngôi sao, mà được xây dựng dựa trên những nhân tố trẻ "của nhà trồng được". Tiền đạo Nguyễn Hoàng Anh là nhân tố đáng chú ý nhất với 8 bàn thắng, đoạt luôn danh hiệu "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" sân chơi hạng nhất mùa trước. Chân sút sinh năm 2006 sau đó cũng được triệu tập lên U.23 Việt Nam thử chân.

Đội hình của CLB Hưng Yên cũng có nhiều gương mặt trẻ, như Trịnh Long Vũ (2005), Nguyễn Quang Trường (2004), Lê Anh Đức (2007), Việt kiều Mark Huynh (2002), Lê Thắng Long (2006), Trần Lâm Hào (2002), Đào Quang Anh (2007) hay Phạm Văn Sơn (2004)...

Dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ là những đàn anh kinh nghiệm, tiêu biểu như thủ môn Tống Đức An, người từng khoác áo CLB Sài Gòn chơi tại V-League cách đây 10 năm, hay tiền vệ Nguyễn Như Tuấn, Vũ Mạnh Duy. Đội cũng có ngoại binh Joseph Khalio (sinh năm 1999), từng ghi 7 bàn mùa trước.

Dự kiến CLB Hưng Yên sẽ thanh lọc nhân sự và bổ sung nhiều vị trí mới trong dàn ban lãnh đạo, ban huấn luyện... với kỳ vọng đạt thành tích tốt tại giải hạng nhất 2026 - 2027.

Bên cạnh Hưng Yên, giải hạng nhất cũng chào đón một địa phương mới mẻ tham gia bản đồ bóng đá, đó là Thái Nguyên. Đội Thái Nguyên ra đời trên cơ sở tiếp quản suất đá hạng nhất cùng HLV, cầu thủ của đội Trẻ Hà Nội, tập thể đoạt vé thăng hạng từ sân chơi hạng nhì mùa trước.