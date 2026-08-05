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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia tại ASEAN Cup 2026, rất đông người hâm mộ tiếp tục xếp hàng mua vé trực tiếp. Trong khi đó, thị trường vé 'chợ đen' vẫn sôi động, đặc biệt vé khán đài A gần như không còn được rao bán.

Người hâm mộ tiếp tục xếp hàng mua vé

Sáng 5.8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), rất đông người hâm mộ có mặt từ sớm để xếp hàng chờ mua vé trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia. Theo ghi nhận vào khoảng 9 giờ 30 phút, dòng người vẫn kéo dài phía trước điểm bán vé. Trước đó, VFF đã triển khai bán vé theo hình thức trực tuyến, tuy nhiên nhiều CĐV không mua được vé nên tiếp tục tìm đến điểm bán trực tiếp với hy vọng sở hữu tấm vé vào sân Mỹ Đình.

Điều đáng chú ý là dù khu vực quanh điểm bán có khá nhiều phe vé hoạt động, nhưng khi được hỏi mua vé khán đài A, hầu hết đều cho biết không còn vé hoặc từ chối bán. Theo một số người bán lại vé, khán đài B đang được người hâm mộ ưu tiên lựa chọn hơn vì thuận tiện cho việc di chuyển.

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày- Ảnh 1.

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày- Ảnh 2.

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày- Ảnh 3.

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày- Ảnh 4.

CĐV xếp hàng trước trụ sở VFF sáng 5.8 để chờ mua vé trận Việt Nam - Campuchia

ẢNH: RÙA CỘT DỌC

Cụ thể, từ đường Lê Quang Đạo, khán giả có thể đi thẳng vào khán đài B, trong khi nếu sở hữu vé khán đài A sẽ phải đi vòng qua một quãng đường khá xa mới tới khu vực vào sân. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến vé khán đài A không được chuộng và các "phe vé" cũng không săn vé ở khán đài này để bán lại.

Vé "chợ đen" tăng giá trước trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày- Ảnh 5.

Các mệnh giá vé của trận đấu trên sân Mỹ Đình

ẢNH: RÙA CỘT DỌC

Vé ‘chợ đen’ trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia tăng nhiệt, nhiều hạng vé bị đẩy giá

Khảo sát tại khu vực bán vé cho thấy giá vé trên thị trường "chợ đen" vẫn cao hơn đáng kể so với giá niêm yết. Vé mệnh giá 300.000 đồng được rao bán khoảng 400.000 đồng; vé 400.000 đồng được đẩy lên khoảng 500.000 đồng, trong khi vé 500.000 đồng có nơi được chào bán với giá khoảng 700.000 đồng. Trên các hội nhóm mạng xã hội, đây cũng là mức giá phổ biến và người bán hầu như không giảm giá.

Không ít người hâm mộ khi thấy hàng chờ mua vé trực tiếp quá đông đã dừng lại hỏi giá từ các phe vé. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra cân nhắc vì mức chênh lệch khá lớn so với giá gốc. Bên trong khu vực bán vé, nhiều người lần lượt hoàn tất giao dịch sau thời gian chờ đợi. Một người có thể mua nhiều vé trong một lần giao dịch. Trong khi đó, bên ngoài khu vực bán vé, các phe vé vẫn túc trực và liên tục mời chào những người dừng xe hoặc có nhu cầu mua vé.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam - Campuchia: CĐV xếp hàng dài dằng dặc, 'chợ đen' nóng lên từng ngày- Ảnh 6.

Giá vé bán lại chênh lệch từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi vé

ẢNH: RÙA CỘT DỌC

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng điểm đội tuyển Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+10 so với +3). Đội tuyển Indonesia đứng thứ 3 với 6 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết. Nếu đánh bại Campuchia, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết với ngôi đầu hoặc nhì bảng mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Indonesia và Singapore.


Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới trận đấu gặp Campuchia


Chiều 5.8, tại trụ sở VFF và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, VFF phối hợp cùng An Media tổ chức chương trình “Sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam”. 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối người hâm mộ, các KOL, đại diện truyền thông với đội tuyển Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận đấu gặp Campuchia tại ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Tham dự chương trình có Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ, đại diện An Media, các khách mời đang theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện VFF đã trao phần quà tri ân tới các khách mời tham dự. Hoạt động không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những cá nhân luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa bầu không khí sôi động trước ngày diễn ra trận đấu. Sau phần trao tặng, các đại biểu và khách mời đã cùng chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của chương trình.

Thông qua chương trình “Sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam”, VFF mong muốn tạo nên cầu nối gắn kết giữa đội tuyển với người hâm mộ, các đối tác và cộng đồng sáng tạo nội dung, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu bóng đá Việt Nam trên các nền tảng truyền thông. Những hình ảnh, thông điệp tích cực được chia sẻ từ chương trình sẽ góp phần tạo nên bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất, hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước Campuchia.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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