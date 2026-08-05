Báo Hàn Quốc dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng dễ Campuchia, ca ngợi HLV Kim Sang-sik

Trong bài viết ngày 5.8, tờ OSEN dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam tạo nên một loạt dấu mốc đáng chú ý. Theo OSEN, chiến thắng 3-0 trước Indonesia hôm 3.8 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A mà còn tiếp tục cho thấy "phép màu Kim Sang-sik".

OSEN đặc biệt nhấn mạnh chiến thắng trên sân khách trước Indonesia, thành tích mà đội tuyển Việt Nam đã phải chờ đợi suốt 30 năm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1996, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng khi làm khách tại Indonesia ở đấu trường ASEAN Cup.

"Kim Sang-sik một lần nữa viết nên lịch sử bóng đá Việt Nam", OSEN nhận định, đồng thời cho rằng nhà cầm quân 49 tuổi đang liên tiếp phá những cột mốc mà bóng đá Việt Nam chưa từng đạt được.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận ấn tượng sau khi thắng 3-0 trên sân Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã thiết lập chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang-sik, gồm 18 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam, vượt qua kỷ lục 18 trận được thiết lập trong giai đoạn 2016 - 2018 dưới thời các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo.

Gặp Campuchia đã hết mục tiêu, liệu HLV Kim Sang-sik có thử nghiệm đội hình 'lạ' lần nữa

Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng dễ Campuchia

Theo OSEN, chiến thắng 3-0 tại Bogor càng làm nổi bật sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. “Những chiến binh sao vàng” mở màn giải đấu bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, sau đó hòa Singapore 0-0 và tiếp tục đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0.

Sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam có 7 điểm, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới, qua đó đứng đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại.

Vì vậy, OSEN đánh giá: “Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia ngày 7.8. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng giành chiến thắng dễ dàng để củng cố ngôi đầu bảng. Thật khó để Campuchia làm nên bất ngờ. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn không muốn dừng lại ở một kết quả vừa đủ, mà có thể sẽ hướng đến trận thắng đẹp mắt nữa”.

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng thắng Campuchia, qua đó vào bán kết với ngôi đầu bảng A ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

OSEN cũng nhận định mục tiêu của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026 rất rõ ràng: giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch và hướng đến danh hiệu thứ tư trong lịch sử.

OSEN đánh giá: "Sau khi liên tiếp phá những cột mốc kéo dài nhiều năm, HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội tiếp tục viết thêm một chương mới cho bóng đá Việt Nam".