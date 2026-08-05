Cách dùng người của ông Kim chưa bao giờ hết bất ngờ, nhân sự giỏi cũng dự bị như thường

Những sự thay đổi bất ngờ

Cụ thể, những người buộc phải ngồi dự bị ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia tối 4.8, trên sân Pakansari, tại Bogor (Indonesia), so với trận gặp Singapore hôm 31.7, trên sân Mỹ Đình, có tiền đạo Xuân Son, Hoàng Hên, tiền vệ Quang Hải, trung vệ Đoàn Văn Hậu. Đây đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội.

Ngay cả Xuân Son cũng có thể ngồi dự bị Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc HLV Kim Sang-sik để cho Tài Lộc thay thế cho vị trí tiền đạo mũi nhọn của Xuân Son là bất ngờ nhất. Trước đó, rất ít người nghĩ rằng vua phá lưới của ASEAN Cup 2024 Xuân Son có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị. Trong trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần chơi kiểm soát bóng, phối hợp bóng ngắn. Trong lối chơi này, Tài Lộc phù hợp hơn Xuân Son, vì Tài Lộc đi bóng giỏi hơn, phối hợp nhóm tốt hơn. Xuân Son là cầu thủ giỏi trong các pha bóng dài, những tình huống càn lướt vượt qua hàng thủ của đối phương. Nên Xuân Son phải tạm nhường vị trí chính thức cho Tài Lộc.

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Ngoài ra, việc Đình Bắc tiếp tục được giữ lại trong đội hình chính thức, còn Hoàng Hên không được ra sân ngay từ đầu cũng là một bất ngờ khác. Ở các trận giao hữu trước ASEAN Cup, cũng như trong trận đấu với Timor Leste hôm 24.7, Hoàng Hên đều chơi nổi bật, ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Hai Long (18) kết hợp tốt với Tài Lộc (13) khi 2 người này được thi đấu chính thức cùng lúc Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, ngay sau khi HLV Kim Sang-sik phát hiện ra rằng Hoàng Hên không phù hợp với lối đá kiểm soát bóng mà đội tuyển Việt Nam muốn áp dụng trước Indonesia, ngay sau khi Hoàng Hên mờ nhạt ở trận đấu với Singapore hôm 31.7 trên sân Mỹ Đình, ông Kim rất quyết đoán đưa ra quyết định thay đổi nhân sự của mình. Vị HLV người Hàn Quốc chọn Đình Bắc và Hai Long hỗ trợ cho Tài Lộc, chứ không chọn Hoàng Hên.

Tạo ra tính cạnh tranh

Tương tự như thế, vị trí của Quang Hải cũng không còn được đảm bảo, cho dù Quang Hải là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ông Kim chọn cầu thủ dựa trên phong độ và sự phù hợp của cầu thủ đấy, trước từng đối thủ cụ thể, trong từng trận đấu cụ thể, chứ không lựa chọn nhân sự dựa trên tên tuổi của các ngôi sao. Quang Hải có thể chưa phù hợp để đá ngay từ đầu khi đội tuyển Việt Nam gặp đội bóng xứ sở vạn đảo, anh có nguy cơ "giẫm chân" với Hoàng Đức trong việc tổ chức lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Tính cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam hiện rất cao Ảnh: Minh Tú

Dĩ nhiên, ngay cả khi các cầu thủ ngồi dự bị, họ vẫn có giá trị rất cao với đội tuyển Việt Nam. Ông Kim vẫn sẽ sử dụng họ ở những thời điểm thích hợp. Ví dụ như Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu vào sân ở nửa cuối hiệp 2 trận gặp Indonesia, để thay cho Tài Lộc, Hoàng Đức, Hai Long và Việt Anh, khi đội tuyển Việt Nam đổi lối chơi (từ kiểm soát bóng tấn công sang phòng ngự phản công, sử dụng nhiều đường chuyền dài trong các pha phản đòn, cần đến tốc độ của Xuân Son) và cần những cầu thủ có nguồn thể lực tốt hơn, để bảo vệ thành quả dẫn đang dẫn bàn mà toàn đội đã tạo được trước đó.

Việc HLV Kim Sang-sik sẵn sàng đặt các ngôi sao lên băng ghế dự bị, trao cơ hội cho những cầu thủ phù hợp, phản ánh không có vị trí nào là "bất khả xâm phạm", đồng thời việc này tạo ra tính cạnh tranh rất cao nơi đội tuyển Việt Nam, buộc các cầu thủ phải liên tục phấn đấu, giữ vững phong độ, để giữ vững vị trí của mình.