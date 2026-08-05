Xếp hạng mới nhất bảng A ASEAN Cup 2026: Indonesia tụt sâu, liệu có soán nổi tốp 2 của Singapore

Indonesia vào bóng rất rát hòng ngăn cản đường đi bóng của Hai Long ảnh: Đồng Nguyên Khang

Singapore nắm lợi thế trước Indonesia

Cơn mưa nặng hạt ở sân Pakanrasi không thể thổi tắt ngọn lửa chiến đấu của đội tuyển Việt Nam, khi vào thời điểm bị nghi ngờ nhất đã cho thấy sức mạnh bộc phát mãnh liệt để đánh bại đội chủ nhà Indonesia 3-0, không cho đối thủ cơ hội gỡ bàn nào.

Cơn mưa bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long, Xuân Son cùng màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi đè bẹp đối thủ duyên nợ Indonesia đã giúp chúng ta đòi lại món nợ cũ ở vòng loại World Cup 2026.

Gặp Campuchia đã hết mục tiêu, liệu HLV Kim Sang-sik có thử nghiệm đội hình 'lạ' lần nữa

Đặc biệt, chiến thắng áp đảo đó giúp đội tuyển Việt Nam chính thức chiếm lại ngôi đầu bảng A. Ở trận đấu sau đó cũng trong ngày 3.8, Campuchia đánh bại Timor Leste 3-0 nhưng kết quả này chỉ mang tính chất thủ tục do cả hai đội đã sớm bị loại.

HLV John Herdman ngạo mạn ngồi trên nóc khán đài đầu trận... ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước lượt đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đang vững vàng ở ngôi đầu bảng A với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tuyệt đối 10-0 (+10). Nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là đánh bại Campuchia để khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng A.

Nhưng sự hấp dẫn sẽ nằm ở cặp đấu "sinh tử" giữa Indonesia và Singapore. Indonesia đang mất rất nhiều sau trận thua tại Pakanrasi. Nhưng họ sẽ còn mất nhiều nữa nếu thua Singapore trên sân Jalan Besar đặt tại đảo quốc sư tử biển.

Vào lúc này, Indonesia đang tạm xếp thứ 3 bảng A với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 8-4 (+4). Trong khi đó 1 điểm quý như vàng tại Mỹ Đình đã giúp Singapore nắm lợi thế lớn khi xếp nhì bảng với 7 điểm.

... trước khi vội vã xuống sân chỉ sau 15 phút khi Văn Vĩ, Hai Long ghi 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Singapore sẽ không cần quan tâm hiệu số bàn thắng, vì chỉ cần một trận hòa thôi tại sân nhà Jalan Besar sẽ giúp họ khép lại chiến dịch vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng tấm vé nhì bảng vào bán kết.

Đội bóng xứ vạn đảo đã hết "ồn ào", khi không còn đường lùi ngoài mục tiêu buộc phải thắng Singapore ở lượt cuối. Họ đang biết sợ thua Singapore đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng phòng ngự khi cầm hòa Việt Nam.

Nếu Singapore lại có thêm 1 điểm thôi, Indonesia sẽ phải muối mặt rời giải ngay từ vòng bảng.

Nhìn tổng thể, tuyển Việt Nam đang có thể bình tĩnh tính toán lực lượng cho mục tiêu kép là thắng Campuchia, chuẩn bị lực lượng tốt nhất để bảo vệ ngôi nhất tại bảng A, nhường lại trọn vẹn sự kịch tính và áp lực cho cuộc thư hùng giữa Singapore và Indonesia.