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    Văn hóa

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?

    Thạch Anh
    Thạch Anh

    Huỳnh Kim Tho, Trần Văn Khiêm và Võ Thị Bé là 3 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi 'Chuông vàng vọng cổ 2026'.

    Tối nay 27.9, vòng chung kết xếp hạngChuông vàng vọng cổ 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Đêm thi là màn tranh tài của 3 thí sinh: Trần Văn Khiêm, Võ Thị Bé và Huỳnh Kim Tho. Với lợi thế về giọng hát cùng sự tự tin trên sân khấu, họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong đêm tranh tài cuối cùng cho danh hiệu quán quân, với sự đánh giá của NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc và NSND Hữu Quốc.

    3 gương mặt vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ' là ai?

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 1.

    Huỳnh Kim Tho (sinh năm 1990, quê An Giang) gây chú ý với chất giọng vang, sáng. Từng làm công nhân tại Bình Dương, những lúc rảnh rỗi, cô thường hát vu vơ để giải trí. Được đồng nghiệp động viên, Kim Tho mạnh dạn thử sức tại một cuộc thi ca hát quy mô nhỏ và giành giải cao nhất. Thành tích này trở thành động lực để cô theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 2.

    Trên sân khấu đêm chung kết 3, Huỳnh Kim Tho có màn kết hợp ăn ý cùng các nghệ sĩ trong trích đoạn Lan và Điệp, mang đến một tiết mục ấn tượng. Dù gặp một vài sự cố trong lúc trình diễn, phần dự thi của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 3.

    Huỳnh Kim Tho cho biết, qua hành trình đến với Chuông vàng vọng cổ, khán giả đã phần nào hiểu về tính cách và khả năng của cô. Ở đêm chung kết, nữ thí sinh mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi để tỏa sáng hơn trên con đường ca hát. “Tôi đã theo dõi Chuông vàng vọng cổ từ lâu và từng tham gia năm 2022 nhưng khi đó chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm nên chưa thành công. Lần này, may mắn lọt vào top 3 khiến tôi rất vinh dự và hạnh phúc”, cô nói

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 4.

    Trần Văn Khiêm đến từ An Giang, hiện là diễn viên tự do. Trong đêm chung kết 3, anh thể hiện trích đoạn Bài ca tìm mẹ, lấy nước mắt khán giả. Bài thi giúp nam thí sinh nhận được lời khen ngợi, ghi tên mình vào vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2026

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 5.

    Trong hành trình tranh tài, Trần Văn Khiêm cho thấy sự tiến bộ qua từng chặng thi. Bên cạnh được yêu mến trên sân khấu, anh còn ghi điểm bởi tính cách hiền lành, chất phác. Sau đêm chung kết 3, nam thí sinh được kỳ vọng tiếp tục giữ phong độ và đạt thứ hạng cao ở vòng thi cuối

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 6.

    Trần Văn Khiêm bày tỏ niềm tự hào khi vào chung kết xếp hạng của cuộc thi. Với anh, đây là niềm hạnh phúc lớn. “Tôi quyết tâm hoàn thành tốt tiết mục của mình. Qua những gì các huấn luyện viên đã trau dồi, tôi sẽ cố gắng phát huy và thể hiện nó trong đêm tranh tài lần này”, anh nói

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 7.

    Võ Thị Bé là thí sinh đến từ Cà Mau, gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào cùng phong độ ổn định. Còn nhớ trong đêm chung kết 3, cô hóa thân thành nàng Xuân Tự trong vở Áo cưới trước cổng chùa. Phần thể hiện này giúp cô gái 9X ghi tên mình vào top 3 chung cuộc, có cơ hội tranh tài trong đêm chung kết

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 8.

    Võ Thị Bé chia sẻ khi đến với Chuông vàng vọng cổ 2026, cô được trải nghiệm nhiều vai diễn với những tính cách khác nhau. “Nhưng trong cuộc sống đời thường, tính cách của tôi gần như trái ngược với những vai diễn đó”, nữ thí sinh bộc bạch

    Ảnh: Thạch Anh

    Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?- Ảnh 9.

    Nói về Chuông vàng vọng cổ, giọng ca quê Cà Mau cho biết cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp ca hát. “Qua hành trình tham gia, tôi cảm nhận mình trưởng thành hơn qua từng vai diễn, bài hát. Tôi cũng học hỏi cách thể hiện từ các huấn luyện viên, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho chặng đường nghệ thuật”, nữ thí sinh bộc bạch

    Ảnh: Thạch Anh

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