Ai sẽ trở thành 'Chuông vàng vọng cổ 2026'?

Huỳnh Kim Tho cho biết, qua hành trình đến với Chuông vàng vọng cổ, khán giả đã phần nào hiểu về tính cách và khả năng của cô. Ở đêm chung kết, nữ thí sinh mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi để tỏa sáng hơn trên con đường ca hát. “Tôi đã theo dõi Chuông vàng vọng cổ từ lâu và từng tham gia năm 2022 nhưng khi đó chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm nên chưa thành công. Lần này, may mắn lọt vào top 3 khiến tôi rất vinh dự và hạnh phúc”, cô nói