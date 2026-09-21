Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'

Chung kết 3 của Chuông vàng vọng cổ 2026 diễn ra tối 20.9, với màn tranh tài của 5 thí sinh gồm Võ Thị Bé (Cà Mau), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đồng Tháp), Huỳnh Văn Tánh (Tây Ninh), Huỳnh Kim Tho (An Giang) và Trần Văn Khiêm (An Giang). Trong đêm thi, các ứng viên thể hiện những trích đoạn cải lương xã hội, với sự đánh giá của NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và NSND Quế Trân.
Kim Tho bứt phá ở 'Chuông vàng vọng cổ'
Trong đó, Huỳnh Kim Tho là cô gái gây chú ý khi tái hiện trích đoạn Lan và Điệp trên sân khấu, với sự hỗ trợ của Thanh Toàn, Thúy Loan. Chia sẻ về phần dự thi của mình, cô gái đến từ An Giang cho biết mình đảm nhận vai đào lẳng Thúy Liễu. Kim Tho hy vọng phần thi lần này sẽ giúp khán giả cảm nhận được những nỗ lực và sự bứt phá của cô trên hành trình theo đuổi nghề.
Nhìn lại hành trình đến với nghệ thuật, Huỳnh Kim Tho cho biết trước đây cô từng làm công nhân tại Bình Dương. Những lúc rảnh rỗi, cô thường hát vu vơ và được đồng nghiệp động viên thử sức tại một cuộc thi.
Năm 2017, Kim Tho mạnh dạn ghi danh một sân chơi văn nghệ nhỏ trong khu công nghiệp và bất ngờ giành giải nhất. Niềm vui cùng cảm xúc khó tả từ lần đầu đứng trên sân khấu đã trở thành động lực để cô quyết tâm phát triển con đường ca hát. “Tôi quyết định học hỏi và đi theo con đường nghệ thuật cải lương”, cô bộc bạch.
Trên sân khấu đêm chung kết 3, Huỳnh Kim Tho có màn kết hợp ăn ý cùng các nghệ sĩ, mang đến một tiết mục ấn tượng. Dù gặp một vài sự cố trong lúc trình diễn, phần dự thi của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.
Theo NSND Phượng Loan, nhân vật Thúy Liễu phù hợp với chất giọng của Kim Tho. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nhắc đàn em cần lưu ý hơn trong việc chuyển đổi tâm lý nhân vật để phần thể hiện trọn vẹn và thuyết phục hơn.
NSND Quế Trân nhận xét Kim Tho đã thể hiện tốt hình ảnh một cô gái đỏng đảnh, hài hước. Vì vậy, dù nữ thí sinh gặp một chút sự cố trên sân khấu, nữ nghệ sĩ cho rằng điều này hoàn toàn có thể thông cảm.
Từ hàng ghế giám khảo, NSND Trọng Phúc đánh giá: “Hơi ca của em khi đưa vào nhân vật này rất phù hợp, đặc biệt là câu vọng cổ rất hay. Từng chi tiết được em thể hiện rất tròn trịa”.
Với phần thi này, Huỳnh Kim Tho nhận 99,33 điểm, dẫn đầu trong số 5 thí sinh và giành tấm vé vào chung kết xếp hạng.
Bình luận (0)