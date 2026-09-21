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    Văn hóa

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Thể hiện sự duyên dáng qua vai đào lẳng trong trích đoạn 'Lan và Điệp', Huỳnh Kim Tho nhận điểm số cao nhất từ ban giám khảo, vào chung kết xếp hạng 'Chuông vàng vọng cổ'.

    Chung kết 3 của Chuông vàng vọng cổ 2026 diễn ra tối 20.9, với màn tranh tài của 5 thí sinh gồm Võ Thị Bé (Cà Mau), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đồng Tháp), Huỳnh Văn Tánh (Tây Ninh), Huỳnh Kim Tho (An Giang) và Trần Văn Khiêm (An Giang). Trong đêm thi, các ứng viên thể hiện những trích đoạn cải lương xã hội, với sự đánh giá của NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và NSND Quế Trân.

    Kim Tho bứt phá ở 'Chuông vàng vọng cổ'

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 1.

    Huỳnh Kim Tho thể hiện sự duyên dáng khi vào vai Thúy Liễu

    Ảnh: Thạch Anh

    Trong đó, Huỳnh Kim Tho là cô gái gây chú ý khi tái hiện trích đoạn Lan và Điệp trên sân khấu, với sự hỗ trợ của Thanh Toàn, Thúy Loan. Chia sẻ về phần dự thi của mình, cô gái đến từ An Giang cho biết mình đảm nhận vai đào lẳng Thúy Liễu. Kim Tho hy vọng phần thi lần này sẽ giúp khán giả cảm nhận được những nỗ lực và sự bứt phá của cô trên hành trình theo đuổi nghề.

    Nhìn lại hành trình đến với nghệ thuật, Huỳnh Kim Tho cho biết trước đây cô từng làm công nhân tại Bình Dương. Những lúc rảnh rỗi, cô thường hát vu vơ và được đồng nghiệp động viên thử sức tại một cuộc thi. 

    Năm 2017, Kim Tho mạnh dạn ghi danh một sân chơi văn nghệ nhỏ trong khu công nghiệp và bất ngờ giành giải nhất. Niềm vui cùng cảm xúc khó tả từ lần đầu đứng trên sân khấu đã trở thành động lực để cô quyết tâm phát triển con đường ca hát. “Tôi quyết định học hỏi và đi theo con đường nghệ thuật cải lương”, cô bộc bạch.

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 2.

    Dù gặp chút sự cố nhưng nữ thí sinh quê An Giang vẫn dẫn đầu trong đêm thi

    Ảnh: Thạch Anh

    Trên sân khấu đêm chung kết 3, Huỳnh Kim Tho có màn kết hợp ăn ý cùng các nghệ sĩ, mang đến một tiết mục ấn tượng. Dù gặp một vài sự cố trong lúc trình diễn, phần dự thi của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.


    Theo NSND Phượng Loan, nhân vật Thúy Liễu phù hợp với chất giọng của Kim Tho. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nhắc đàn em cần lưu ý hơn trong việc chuyển đổi tâm lý nhân vật để phần thể hiện trọn vẹn và thuyết phục hơn.


    NSND Quế Trân nhận xét Kim Tho đã thể hiện tốt hình ảnh một cô gái đỏng đảnh, hài hước. Vì vậy, dù nữ thí sinh gặp một chút sự cố trên sân khấu, nữ nghệ sĩ cho rằng điều này hoàn toàn có thể thông cảm.


    Từ hàng ghế giám khảo, NSND Trọng Phúc đánh giá: “Hơi ca của em khi đưa vào nhân vật này rất phù hợp, đặc biệt là câu vọng cổ rất hay. Từng chi tiết được em thể hiện rất tròn trịa”.


    Với phần thi này, Huỳnh Kim Tho nhận 99,33 điểm, dẫn đầu trong số 5 thí sinh và giành tấm vé vào chung kết xếp hạng.


    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 3.

    Gây xúc động với trích đoạn Bài ca tìm mẹ, Trần Văn Khiêm trở thành cái tên tiếp theo vào chung kết xếp hạng

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 4.

    Võ Thị Bé tái hiện trích đoạn Áo cưới trước cổng chùa, với sự hỗ trợ của NSƯT Lam Tuyền và Hoàng Oanh. Bài dự thi giúp giọng ca quê Cà Mau là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào đêm chung kết xếp hạng của Chuông vàng vọng cổ

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 5.

    Nguyễn Thị Mỹ Duyên là cô gái đến từ Đồng Tháp, sinh năm 2003. Trong đêm chung kết 3, cô kết hợp với Nguyễn Văn Khởi, Thanh Hồng, Thanh Đông, Võ Hoàng Dư trong trích đoạn Cung đàn nào cho em. Sau 2 tuần dẫn đầu, Mỹ Duyên gây tiếc nuối khi nói lời chia tay chương trình

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 6.

    Dưới sự hỗ trợ của NSƯT Vân Hà và Lê Hoàng Nghi, thí sinh Huỳnh Văn Tánh hoàn thành trích đoạn trong vở Duyên kiếp của Hoàng Song Việt. Tuy nhiên, bài thi chưa thể giúp anh tiến vào đêm chung kết xếp hạng

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 7.

    NSND Quế Trân đảm nhận vai trò giám khảo khách mời, bên cạnh NSND Trọng Phúc và NSND Phượng Loan. Trong khi đó, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi giữ vai trò huấn luyện viên

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 8.

    Các thí sinh trong khoảnh khắc lắng nghe công bố kết quả

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 9.

    Đêm chung kết 3 Chuông vàng vọng cổ được mở màn bằng tiết mục Nắng gió phương Nam - Đêm phương Nam, qua phần thể hiện của Diễm Thùy, Huỳnh Thật và Bằng Chương

    Ảnh: Thạch Anh

    Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'- Ảnh 10.

    Cẩm Ly - Quốc Đại có màn hội ngộ trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ qua tiết mục Tình quê - một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy

    Ảnh: Thạch Anh

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