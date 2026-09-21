Cô gái từng làm công nhân hát 'Lan và Điệp' vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'

Chung kết 3 của Chuông vàng vọng cổ 2026 diễn ra tối 20.9, với màn tranh tài của 5 thí sinh gồm Võ Thị Bé (Cà Mau), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đồng Tháp), Huỳnh Văn Tánh (Tây Ninh), Huỳnh Kim Tho (An Giang) và Trần Văn Khiêm (An Giang). Trong đêm thi, các ứng viên thể hiện những trích đoạn cải lương xã hội, với sự đánh giá của NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và NSND Quế Trân.

Kim Tho bứt phá ở 'Chuông vàng vọng cổ'

Huỳnh Kim Tho thể hiện sự duyên dáng khi vào vai Thúy Liễu Ảnh: Thạch Anh

Trong đó, Huỳnh Kim Tho là cô gái gây chú ý khi tái hiện trích đoạn Lan và Điệp trên sân khấu, với sự hỗ trợ của Thanh Toàn, Thúy Loan. Chia sẻ về phần dự thi của mình, cô gái đến từ An Giang cho biết mình đảm nhận vai đào lẳng Thúy Liễu. Kim Tho hy vọng phần thi lần này sẽ giúp khán giả cảm nhận được những nỗ lực và sự bứt phá của cô trên hành trình theo đuổi nghề.

Nhìn lại hành trình đến với nghệ thuật, Huỳnh Kim Tho cho biết trước đây cô từng làm công nhân tại Bình Dương. Những lúc rảnh rỗi, cô thường hát vu vơ và được đồng nghiệp động viên thử sức tại một cuộc thi.

Năm 2017, Kim Tho mạnh dạn ghi danh một sân chơi văn nghệ nhỏ trong khu công nghiệp và bất ngờ giành giải nhất. Niềm vui cùng cảm xúc khó tả từ lần đầu đứng trên sân khấu đã trở thành động lực để cô quyết tâm phát triển con đường ca hát. “Tôi quyết định học hỏi và đi theo con đường nghệ thuật cải lương”, cô bộc bạch.