AI Thực Chiến mùa 2 khẳng định sức hút của sân chơi AI quy mô quốc gia

Chương trình được bảo trợ bởi Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp tổ chức.

Sau vòng sơ loại, 100 đội thi xuất sắc nhất đã hoàn thành vòng thi Chung khảo toàn quốc theo hình thức trực tuyến. Trong vai trò đơn vị đồng tổ chức và Nhà tài trợ độc quyền, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam tiếp tục công bố học bổng "Điều kỳ diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD. Trước đó, học bổng đã được trao cho đội Converged - Quán quân AI Thực Chiến mùa 1 - mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Hiện các thành viên của đội đang hoàn tất thủ tục ghi danh tại Úc và Mỹ.

Techcombank trong vai trò đồng tổ chức và Nhà tài trợ độc quyền tiếp tục đồng hành cùng AI Thực chiến mùa 2 với học bổng 1 triệu USD dành cho đội Quán quân ẢNH: TECHCOMBANK

Với thông điệp chủ đạo "Kiến tạo nhân tài AI", AI Thực Chiến là cuộc thi công nghệ quy mô quốc gia được sản xuất dưới hình thức gameshow truyền hình. Chương trình phát sóng chính thức trên kênh VTV2 và các nền tảng số của VTV. Đặc biệt, đêm Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV3.

100 đội thi xuất sắc nhất hoàn thành vòng Chung khảo toàn quốc theo hình thức trực tuyến ẢNH: BTC

Không chỉ là sân chơi dành cho người trẻ đam mê công nghệ, AI Thực Chiến hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển dài hạn cho các tài năng AI, đồng thời khuyến khích phát triển những giải pháp giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước trong các lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Theo Ban Tổ chức, khoảng 80% đội thi trong Top 100 sở hữu giải thưởng quốc tế, công bố nghiên cứu hoặc sản phẩm đã được triển khai trong thực tế. Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của các thí sinh chỉ ở mức 22,8.

Trong số đó có các giải pháp AI y tế đạt chứng nhận FDA 510(k), công nghệ xác thực khuôn mặt đạt chuẩn iBeta/ISO 30107-3 Level 2, nhiều thành viên từng đạt thành tích tại NeurIPS, Global AI Challenge và các sân chơi công nghệ quốc tế uy tín khác. Nhiều sản phẩm hiện phục vụ từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người dùng.

Bên cạnh học bổng, điểm nhấn nổi bật của AI Thực Chiến mùa 2 là sự tham gia trực tiếp của TS Phạm Hy Hiếu, chuyên gia AI người Việt từng làm việc tại Google Brain, xAI và OpenAI, hiện là Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo của Techcombank. Ông từng giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2009, tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2015 và được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 Under 30 năm 2019.

TS Phạm Hy Hiếu, chuyên gia AI người Việt từng làm việc tại Google Brain, xAI và OpenAI, hiện là Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo của Techcombank sẽ đồng hành cùng các thí sinh AI Thực chiến mùa 2 ẢNH: BTC

Đối với nhiều thí sinh, đây không chỉ là cơ hội tham gia một cuộc thi công nghệ mà còn là cơ hội được học hỏi trực tiếp từ một chuyên gia người Việt đã thành công tại những trung tâm AI hàng đầu thế giới. Việc những người Việt Nam tài năng trở về đồng hành cùng thế hệ kế cận cũng là giá trị mà Techcombank mong muốn lan tỏa thông qua chương trình.

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng AI Thực Chiến mùa 2, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đồng Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Với vai trò doanh nghiệp quốc gia tiên phong dẫn dắt sự thay đổi, chúng tôi mong muốn góp phần phát hiện, nuôi dưỡng và trao cơ hội cho thế hệ tài năng trẻ thông qua học bổng 'Điều kỳ diệu của Techcombank', sự đồng hành của những chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới và các sáng kiến như AI Thực Chiến".

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đồng Trưởng Ban Tổ chức AI Thực chiến mùa 2, chia sẻ tại chương trình ẢNH: BTC

Định hướng này cũng phù hợp với Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, trong đó phát triển nhân lực AI chất lượng cao và nhân tài AI được xác định là nền tảng quan trọng đối với nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi AI quốc gia.

Phát biểu tại vòng thi Chung khảo toàn quốc, nhà báo, TS Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Mặt bằng thí sinh của AI Thực Chiến năm nay, cả về số lượng và chất lượng, đều vượt trội hơn so với năm ngoái. Điều đó cho thấy Việt Nam đang sở hữu một nguồn nhân lực trí tuệ rất dồi dào, đồng thời có khả năng hội nhập quốc tế rất cao. Điều quan trọng là làm thế nào để tập hợp được những nhân tài này, tạo cơ hội để phát hiện, phát triển và giữ chân các tài năng, qua đó khuyến khích các em tiếp tục cống hiến và đóng góp cho đất nước".

Nhà báo, TS Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ về vòng Chung khảo toàn quốc AI Thực chiến mùa 2 ẢNH: BTC

Đánh giá sâu hơn về chất lượng thí sinh năm nay, ông Huy Nguyễn, Trưởng Ban Công nghệ của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Phó trưởng Tiểu Ban Công nghệ và Điều hành thi đấu, nhận định: "Chất lượng Top 100 năm nay thật sự rất ấn tượng. Gần như tất cả các đội bước vào vòng thi Chung khảo đều sở hữu thành tích nổi bật với các giải thưởng trong nước và quốc tế, nhiều công bố trên các tạp chí uy tín, cũng như các nền tảng, sản phẩm đã được vận hành thực tế. Chúng tôi cũng ghi nhận nhiều thí sinh là sinh viên, người đi làm đến từ Nhật Bản, Singapore, Úc… và các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Mức độ cạnh tranh của cuộc thi năm nay tăng đáng kể khi nhiều hồ sơ chất lượng cao từ mùa 1 không thể góp mặt trong Top 100. Đặc biệt, Ban Tổ chức nhận được hồ sơ của một thí sinh mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật. Với chất lượng thí sinh, cùng hệ thống đề bài được xây dựng bám sát những vấn đề quan trọng của đất nước và định hướng phát triển theo chủ trương của Chính phủ, chúng tôi kỳ vọng AI Thực Chiến 2026 sẽ tạo ra nhiều sản phẩm táo bạo, sáng tạo và có giá trị ứng dụng thực chất cho xã hội".

Ông Huy Nguyễn, Trưởng Ban Công nghệ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban Công nghệ và Điều hành thi đấu, chia sẻ về chất lượng thí sinh AI Thực chiến mùa 2 ẢNH: BTC

Sau vòng chấm thi Chung khảo, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 12 đội có thành tích cao nhất gồm 10 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng xuất sắc nhất bước vào vòng Bán kết toàn quốc.

Động viên các đội thi trước chặng đua quan trọng, TS Lương Minh Thắng, Nhà nghiên cứu cấp cao tại Google, Thành viên Hội đồng cố vấn, gửi đến các đội thi thông điệp truyền cảm hứng: "Hãy luôn giữ sự tò mò để khám phá và tinh thần dấn thân trong nghiên cứu khoa học - công nghệ, góp phần kiến tạo tương lai AI Việt Nam".

TS Lương Minh Thắng, Nhà nghiên cứu cấp cao tại Google, Thành viên Hội đồng Cố vấn, truyền cảm hứng tới các đội thi AI Thực chiến mùa 2 ẢNH: BTC

AI Thực Chiến mùa 2 đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của một sân chơi quy mô quốc gia trong việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng công nghệ trẻ. Những sáng kiến như AI Thực Chiến không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ nhân tài AI tương lai, mà còn góp phần xây dựng nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hành trình chuyển đổi số và phát triển năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên AI.