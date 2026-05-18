AI TV có thật sự thông minh hơn Smart TV truyền thống?

Kiến Văn
18/05/2026 15:46 GMT+7

Ngành công nghiệp TV những năm gần đây chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt với sự xuất hiện của AI TV.

Trở lại năm 2010, thuật ngữ "TV thông minh" (hay Smart TV) còn khá mới mẻ và gây nhiều nhầm lẫn. Tuy nhiên, đến năm 2020, AI TV đã bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, với nhiều sản phẩm mới được gắn nhãn AI (trí tuệ nhân tạo). Điều đó cho thấy các nhà sản xuất đang tận dụng tối đa thuật ngữ này, mặc dù không phải tất cả AI TV đều khác biệt rõ rệt so với Smart TV truyền thống.

TV Samsung Micro RGB 130 inch tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, Nevada (Mỹ) hồi đầu năm nay

Smart TV hiện nay đã trở nên phổ biến và dễ hiểu hơn. Đó là những mẫu TV có khả năng kết nối Wi-Fi, chạy các ứng dụng như Netflix và YouTube, cũng như cho phép người dùng điều khiển bằng giọng nói. Trên thị trường hiện nay, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những chiếc Smart TV có độ phân giải 1.080p với giá chỉ khoảng vài triệu đồng.

Mặc dù bắt nguồn từ nền tảng Smart TV, nhưng AI TV được trang bị nhiều tính năng nâng cao hơn, yêu cầu sức mạnh xử lý lớn hơn. Các tính năng này bao gồm khả năng xử lý hình ảnh trong thời gian thực nhằm cải thiện độ sắc nét và độ tương phản của hình ảnh, đặc biệt khi xem nội dung dưới 4K.

AI TV là tương lai của ngành công nghiệp TV

Các thương hiệu lớn như Samsung và LG đang tích cực phát triển công nghệ AI cho TV của họ. Samsung đã giới thiệu tính năng AI Motion Enhancer Pro giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động trong các chương trình thể thao, trong khi LG tập trung vào việc cải thiện màu sắc thông qua công nghệ AI Director Processing.

Âm thanh cũng được cải thiện đáng kể trên AI TV, với khả năng phân tách hội thoại khỏi các hiệu ứng âm thanh lớn giúp người xem không cần phải điều chỉnh âm lượng liên tục. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói cũng trở nên tự nhiên hơn, cho phép người dùng ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nhiều công nghệ thông minh hơn nữa được tích hợp bên trong AI TV

Tất cả những tính năng này đều được xử lý bởi bộ vi xử lý bên trong TV. Bộ xử lý càng mạnh, khả năng thực hiện nhiều tác vụ trong thời gian thực càng cao. Ví dụ, TV 8K cao cấp của Samsung sử dụng bộ xử lý NQ8 AI Gen3 được tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) cho phép nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên 8K. Tuy nhiên, không phải tất cả AI TV đều được trang bị bộ xử lý mạnh mẽ như vậy, nhiều mẫu TV giá rẻ chỉ có khả năng xử lý các tác vụ cơ bản.

Trong tương lai, AI TV dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn, không chỉ ở phân khúc tầm trung và cao cấp mà còn ở các sản phẩm giá rẻ. Sẽ không bất ngờ khi nhiều TV tương lai sẽ được trang bị công nghệ AI, tương tự như sự phát triển của Smart TV hiện nay. Trong thực tế, chúng ta đã thấy những dấu hiệu đầu tiên của xu hướng này từ năm 2017, khi Xiaomi ra mắt chiếc Mi TV 4A với hai phiên bản: tiêu chuẩn và AI.

Sự phát triển của AI TV không chỉ mang lại trải nghiệm giải trí tốt hơn mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp TV.

Samsung đột phá với tính năng hình nền tạo sinh trên AI TV

Samsung vừa công bố tính năng Generative Wallpaper (hình nền tạo sinh) dành riêng cho các mẫu TV Neo QLED và QLED 2024 chạy trên nền tảng hệ điều hành Tizen.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

