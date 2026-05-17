Vì sao đèn nguồn Smart TV luôn sáng kể cả khi đã tắt?

Kiến Văn
17/05/2026 14:00 GMT+7

Nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử, đặc biệt là Smart TV, đã trang bị đèn báo nguồn để xác nhận trạng thái hoạt động của thiết bị.

Tuy nhiên, điều thú vị là đèn này vẫn sáng ngay cả khi Smart TV không hoạt động khiến nhiều người thắc mắc về trạng thái thực sự của thiết bị. Mặc dù vậy, người dùng không nên quá lo lắng về điều đó.

Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm nếu tắt rồi mà đèn nguồn Smart TV vẫn sáng

Các chuyên gia từ Sony cho biết, khi bạn tắt Smart TV, thực chất thiết bị không hoàn toàn tắt mà chuyển sang "chế độ chờ". Trong chế độ này, đèn nguồn vẫn sáng để TV duy trì một số chức năng như cài đặt ứng dụng, cập nhật phần mềm và nhận diện giọng nói, giúp người dùng dễ dàng bật lại TV để tiếp tục xem. Cách hoạt động này tương tự như việc để máy chơi game ở chế độ ngủ.

Để tắt hoàn toàn Smart TV, thao tác có thể phức tạp hơn. Nhiều nhà sản xuất giấu tùy chọn tắt nguồn thực sự trong các menu cài đặt phức tạp. Một số thiết bị như Amazon Fire TV thậm chí không cung cấp tùy chọn tắt, chỉ cho phép người dùng chuyển đổi giữa "bật" và "chế độ chờ". Nếu không tìm thấy tùy chọn tắt, người dùng có thể rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm thông minh để ngắt nguồn điện.

Chế độ chờ Smart TV có tiêu tốn nhiều điện năng?

Theo nghiên cứu, chế độ chờ của Smart TV tiêu thụ ít điện hơn so với việc bật hoàn toàn, với chi phí duy trì rất thấp. Một nghiên cứu từ ZDNet cho thấy, chi phí vận hành hằng năm của một chiếc Smart TV chỉ khoảng 39,82 USD cho LG G5 OLED và 37,50 USD cho Toshiba C350, trong đó chế độ chờ chỉ làm tăng thêm 0,11 USD.

Nếu muốn tiết kiệm điện, người dùng có nhiều lựa chọn khác ngoài việc lo lắng về chế độ chờ. Nhiều mẫu Smart TV hiện nay có chế độ tiết kiệm năng lượng với mục đích giảm mức tiêu thụ điện, nhưng điều đó có thể làm giảm hiệu suất hình ảnh. Nếu không ngại giảm độ sáng màn hình, người dùng có thể kích hoạt chế độ này để tiết kiệm nhiều hơn so với việc chỉ lo lắng về chế độ chờ.

