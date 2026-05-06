Nút nhỏ trên điều hòa có thể khiến hóa đơn điện tăng cao

Kiến Văn
06/05/2026 11:37 GMT+7

Chỉ một cài đặt nhỏ trên điều hòa cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cảm giác mát mẻ và chi phí điện. Auto hay On mới là lựa chọn hợp lý trong hằng ngày?

Máy điều hòa không khí là một chủ đề thường xuyên gây tranh cãi trong nhiều gia đình. Từ việc tìm kiếm nhiệt độ thoải mái nhất đến cách tiết kiệm tiền điện, mọi người đều có những quan điểm mạnh mẽ về cách sử dụng máy điều hòa hiệu quả. Một trong những vấn đề gây nhầm lẫn là sự khác biệt giữa chế độ "On" và "Auto" trên bộ điều khiển nhiệt độ.

Theo tiến sĩ Stewart Parnacott, chủ sở hữu Varsity Zone HVAC, chế độ On có nghĩa là quạt sẽ hoạt động liên tục, bất kể máy điều hòa có đang làm mát hay không. Ngược lại, chế độ "Auto" chỉ cho phép quạt hoạt động khi hệ thống đang làm mát và sẽ tắt khi đạt đến nhiệt độ cài đặt. Gerrit Jan Reinders, một chuyên gia về HVAC, so sánh chế độ "Auto" với một chiếc đèn cảm biến chuyển động, vốn chỉ bật khi cần thiết, trong khi chế độ "On" giống như việc để đèn sáng cả ngày.

Chế độ Auto là lựa chọn chính cho sử dụng hằng ngày, nhưng đôi khi chế độ On vẫn nên được sử dụng

Mặc dù chế độ "Auto" được các chuyên gia khuyên dùng cho việc sử dụng hằng ngày, cả hai chế độ đều có những tình huống thích hợp riêng.

Khi nào điều hòa nên để 'Auto' và 'On'

Các chuyên gia đều đồng ý rằng chế độ "Auto" là lựa chọn tối ưu cho việc sử dụng hằng ngày vì nó tiết kiệm năng lượng và giảm hóa đơn tiền điện. Reinders cho biết, việc quạt chạy liên tục có thể làm tăng thêm vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng vào hóa đơn hằng tháng. Chế độ này cũng giúp cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu quả. Tuy nhiên, một nhược điểm là không khí có thể trở nên tù đọng giữa các chu kỳ làm mát. Để khắc phục, kỹ thuật viên về điều hòa Benjamin Uscilla gợi ý bật quạt trần và tăng nhiệt độ lên vài độ để vẫn cảm thấy mát mẻ.

Mặc dù chế độ "Auto" là lựa chọn chính cho việc sử dụng hằng ngày, nhưng có những tình huống mà chế độ "On" lại phù hợp hơn. Danny Pen, chuyên gia HVAC, cho biết chế độ "On" nên được sử dụng trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa các phòng. Chế độ này cũng hữu ích trong việc giảm độ ẩm trong nhà, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt trong khí hậu ẩm ướt.

Cuối cùng, nếu người dùng hoặc người thân có vấn đề về dị ứng hoặc hen suyễn, chế độ "On" có thể cải thiện chất lượng không khí bằng cách cho không khí lưu thông liên tục qua bộ lọc.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa chế độ "Auto" và "On" phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng gia đình và điều kiện thời tiết. Hiểu rõ lợi ích và hạn chế của từng chế độ sẽ giúp người dùng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng máy điều hòa không khí.

Trước khi bật điều hòa, đừng quên kiểm tra những điều này

