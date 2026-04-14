Nên chọn Shutdown hay Sleep khi dùng máy tính?

Đóng nắp máy tính xách tay hoặc chuyển máy tính để bàn vào chế độ ngủ thường nhanh hơn so với việc tắt máy hoàn toàn. Chế độ ngủ cho phép máy khởi động lại nhanh chóng, giữ nguyên các ứng dụng và tab trình duyệt đang mở. Mặc dù vậy, để đưa ra quyết định đúng đắn giữa hai lựa chọn này, người dùng cần hiểu rõ lợi ích của từng phương pháp và cách chúng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tùy nhu cầu sử dụng máy tính sắp tới mà người dùng đưa ra quyết định chọn chế độ tắt máy khác nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tắt máy tính có thể giúp giảm tiêu hao pin trên máy tính xách tay và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Ngược lại, chế độ ngủ có thể là lựa chọn ưu việt cho các thiết bị được trang bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi sử dụng pin. Quyết định giữa tắt máy và chế độ ngủ cũng phụ thuộc vào hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng, vì mỗi hệ điều hành xử lý hai chế độ này khác nhau.

Khi nào nên đưa máy tính vào chế độ ngủ?

Chế độ ngủ là lựa chọn lý tưởng cho những khoảng nghỉ ngắn, giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục công việc mà không phải chờ đợi khởi động lại. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng máy tính vẫn tiêu hao một lượng năng lượng nhất định trong chế độ này. Do đó, chỉ nên sử dụng chế độ ngủ khi dự kiến sẽ sử dụng máy tính trong thời gian ngắn hoặc khi máy luôn được cắm sạc.

Máy tính xách tay chạy Windows có nhiều chế độ ngủ khác nhau, bao gồm chế độ ngủ thông thường và chế độ ngủ đông. Chế độ ngủ tiêu thụ rất ít năng lượng, trong khi chế độ ngủ đông tiết kiệm năng lượng hơn nữa, phù hợp khi không sử dụng máy trong thời gian dài. Đối với máy Mac, chế độ ngủ cũng giúp tiết kiệm năng lượng và khởi động nhanh hơn so với việc tắt máy.

Nếu không sử dụng máy tính trong nhiều ngày, tốt nhất là đưa máy vào trạng thái tắt hoàn toàn ẢNH: DIGITAL CITIZEN

Khi nào nên tắt máy tính?

Nếu không có kế hoạch sử dụng máy tính trong vài ngày, tốt nhất là nên tắt máy thay vì để ở chế độ ngủ, đặc biệt là với các thiết bị chạy bằng pin. Dù chế độ ngủ tiêu thụ ít năng lượng, máy tính vẫn sẽ tiêu hao một lượng điện nhất định. Tính năng ngủ an toàn trên máy Mac giúp lưu trạng thái của máy, ngăn ngừa mất dữ liệu do hết pin hoặc mất điện. Tương tự, Windows cũng lưu lại công việc trong chế độ ngủ, nhưng chế độ ngủ thông thường có thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, người dùng nên tắt máy tính để bàn qua đêm để tiết kiệm điện. Khác với máy tính xách tay, máy tính để bàn thường được sử dụng ở một nơi cố định. Việc tắt máy tính xách tay trong thời gian dài không sử dụng cũng giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị bằng cách ngăn ngừa nhiệt độ cao gây hại cho hệ thống.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa tắt máy và chế độ ngủ phụ thuộc vào thói quen sử dụng và thời gian không sử dụng máy tính. Mỗi phương pháp đều có những lợi ích riêng, vì vậy người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định phù hợp.