Có nên để máy tính chạy liên tục?

Việc nên tắt máy tính hoàn toàn (Shut down) sau khi sử dụng hay để máy chạy liên tục (hoặc để chế độ Sleep) vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi không hồi kết trong giới công nghệ. Câu trả lời không chỉ đơn giản là "Có" hay "Không", mà phụ thuộc lớn vào thói quen sử dụng và loại thiết bị bạn đang sở hữu.

Hai luồng quan điểm đối lập

Từ lâu, cộng đồng người dùng máy tính đã chia làm hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ việc tắt máy hoàn toàn khi không sử dụng để tránh hao mòn linh kiện do nhiệt độ tích tụ. Ngược lại, phe còn lại lập luận rằng quy trình khởi động máy từ trạng thái 'nguội lạnh' (cold boot) mỗi khi cần dùng mới chính là nguyên nhân gây áp lực lớn hơn lên phần cứng.

Việc treo máy tính liên tục vẫn có nhiều luồng quan điểm đối lập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEWIRE

Thực tế, việc giữ máy tính hoạt động liên tục mang lại sự tiện lợi không thể phủ nhận, khi bạn có thể quay lại công việc ngay lập tức mà không mất thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm cái giá của nó.

Lợi ích và rủi ro: Cán cân nghiêng về bên nào?

Lợi thế lớn nhất của việc 'treo máy' liên tục là tính sẵn sàng. Đối với những người làm việc tại nhà hoặc cần truy cập máy tính từ xa (Remote Access), việc máy luôn bật là điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, khoảng thời gian nhàn rỗi vào ban đêm là thời điểm vàng để Windows tự động cập nhật, game tải xuống bản vá lỗi hoặc phần mềm diệt virus chạy quét toàn bộ hệ thống mà không làm gián đoạn công việc của người dùng vào ban ngày.

Tuy nhiên, rủi ro cũng không nhỏ. Vấn đề đầu tiên là chi phí điện năng. Thứ hai, và quan trọng hơn, là nhiệt độ. Các linh kiện điện tử liên tục sinh nhiệt khi hoạt động. Nếu để máy chạy liên tục - đặc biệt là với laptop vốn có khả năng tản nhiệt hạn chế - hệ thống sẽ không bao giờ được 'nghỉ ngơi' thực sự, dẫn đến giảm tuổi thọ linh kiện. Ngoài ra, một chiếc máy tính luôn kết nối mạng mà không có người giám sát cũng tiềm ẩn rủi ro an ninh mạng cao hơn trước các phần mềm độc hại.

Máy tính hoạt động xuyên suốt sẽ tỏa nhiệt lượng lớn và tốn điện năng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Khi nào nên tắt, khi nào nên bật máy tính liên tục?

Câu trả lời cuối cùng phụ thuộc vào tần suất sử dụng của bạn:

Nên tắt máy : Nếu bạn chỉ sử dụng máy tính 1 - 2 lần mỗi tuần hoặc ít hơn. Việc tắt máy sẽ giúp bảo vệ linh kiện và tiết kiệm điện năng tối đa.

: Nếu bạn chỉ sử dụng máy tính 1 - 2 lần mỗi tuần hoặc ít hơn. Việc tắt máy sẽ giúp bảo vệ linh kiện và tiết kiệm điện năng tối đa. Nên để máy chạy (hoặc dùng Sleep/Hibernate): Nếu bạn sử dụng máy hằng ngày, nhiều lần trong ngày. Chế độ Sleep (Ngủ) hoặc Hibernate (Ngủ đông) là giải pháp tuyệt vời khi vừa tiết kiệm điện, vừa giúp bạn quay lại công việc nhanh chóng mà không phải chờ khởi động lại từ đầu.

Lời khuyên

Dù bạn chọn cách nào, các chuyên gia vẫn khuyến cáo một nguyên tắc vàng: Hãy tắt máy tính (Shut down) và khởi động lại ít nhất một lần mỗi tuần. Hành động này giúp giải phóng bộ nhớ RAM, xóa các tiến trình rác và giúp hệ thống hoạt động mượt mà, ổn định hơn về lâu dài.