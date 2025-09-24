Những thói quen cần tránh khi sử dụng PC

Không bao giờ khởi động lại hoặc tắt PC

Nhiều người có thói quen để PC ở chế độ ngủ sau khi sử dụng, nhưng việc khởi động lại máy tính ít nhất một lần mỗi tuần là cần thiết. Điều này không chỉ giúp cài đặt các bản cập nhật phần mềm mà còn làm mới bộ nhớ và quy trình hệ thống, từ đó cải thiện hiệu suất và tránh lỗi.

Người dùng không nên để máy tính hoạt động trong một thời gian dài ẢNH: REUTERS

Nếu không sử dụng PC trong thời gian dài, hãy tắt máy để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Đối với laptop, việc tắt máy cũng giúp ngăn chặn tình trạng pin sạc và xả không cần thiết, mặc dù các mẫu máy mới thường có tính năng sạc thông minh trong Windows 11.

Để trình duyệt web hoạt động liên tục

Theo khuyến cáo, người dùng nên thoát hẳn trình duyệt ít nhất vài ngày một lần, đặc biệt là trước khi chơi các game 3D nặng. Nguyên nhân là do trình duyệt, đặc biệt là Chrome, có thể tiêu tốn một lượng RAM đáng kể. Một kiểm tra nhanh cho thấy Chrome có thể ngốn tới 6,5 GB RAM chỉ với 9 tab mở.

Điều này có thể chấp nhận được nếu người dùng chỉ dùng máy tính để nghe nhạc, nhưng sẽ gây khó khăn cho các ứng dụng nặng như Photoshop hay Call of Duty nếu máy tính chỉ có RAM 16 GB hoặc ít hơn. Để tối ưu hóa hiệu suất, người dùng nên mở Task Manager và kết thúc các tác vụ nền của trình duyệt.

Không bao giờ vệ sinh quạt, cổng hoặc vỏ máy

Việc không vệ sinh quạt, cổng USB hoặc vỏ máy có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng. Khi bụi tích tụ trong các cổng, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc và truyền dữ liệu. Nếu bụi làm tắc nghẽn quạt hoặc bám vào bo mạch chủ và card đồ họa, hiện tượng quá nhiệt có thể xảy ra, làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của các linh kiện. Trong trường hợp nghiêm trọng, bụi có thể gây hỏng hóc linh kiện.

Người dùng không cần phải vệ sinh máy tính hằng tuần hay hằng tháng, nhưng ít nhất một hoặc hai lần mỗi năm. Theo khuyến cáo, người dùng nên sử dụng bình khí nén để xịt vào các cổng và quạt. Đối với máy tính để bàn, hãy mở máy và vệ sinh các linh kiện bên trong.

Người dùng nên tuân thủ một số quy tắc an toàn khi vệ sinh máy tính ẢNH: EXPERT REVIEWS

Tuy nhiên, trong quá trình vệ sinh máy tính, người dùng cần thực hiện một số biện pháp an toàn như luôn tắt máy và rút phích cắm trước khi vệ sinh; giữ bình khí thẳng đứng để tránh chất lỏng bắn ra; đảm bảo khoảng cách xịt ít nhất 5 cm để tránh hư hại do áp suất không khí quá lớn; và sử dụng các đợt xịt ngắn và có kiểm soát.

Bỏ qua việc sao lưu

Nhiều người đã phải mua máy tính mới vì máy cũ hỏng hóc và điều này thường xảy ra khi các linh kiện như cổng USB hoặc GPU gặp vấn đề. Tuy nhiên, nếu đã sao lưu tất cả các tệp quan trọng lên đám mây hoặc ổ SSD ngoài, người dùng sẽ không phải lo lắng về việc mất dữ liệu.

Vấn đề là nhiều người lại dễ dàng lơ là với việc sao lưu dữ liệu. Nếu không muốn mất một tệp hoặc thư mục nào, hãy sao lưu ngay lập tức bằng cách thực hiện qua SSD hoặc đám mây, vốn không chỉ giúp người dùng có khả năng dự phòng mà còn cho phép truy cập dữ liệu ngoại tuyến. Nếu muốn sao lưu đám mây, người dùng có thể khai thác dịch vụ của Google, vốn cung cấp 15 GB không gian lưu trữ đám mây miễn phí. Tuy nhiên, dung lượng này được chia sẻ giữa Gmail, Google Photos và Google Drive.