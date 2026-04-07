Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng để vượt bão giá

Giảm được 10% chi phí nhiên liệu

Sau hơn một tháng triển khai đồng loạt các giải pháp tiết kiệm nhằm tối đa hóa nguồn năng lượng sử dụng, ngày 5.4, ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty CP ALP Logistics - chi nhánh Hải Phòng, cập nhật: Với chính sách tận dụng container rỗng đã giúp công ty "tiết kiệm một vòng xe". Bên cạnh đó, việc tìm đối tác để kẹp 2 container nhỏ 20 feet trên xe đầu kéo loại 40 feet, ghép hàng hóa khách lẻ đi một chuyến... đã giúp công ty duy trì được lượng hàng hóa vận chuyển, nhưng giảm phần nào áp lực tăng giá xăng dầu. Ông nói, về lý thuyết việc tận dụng giảm 1 lượt xe về giúp giảm được 50% chi phí dầu diesel; tuy nhiên nỗ lực này không thể đảm bảo 100% thành công bởi có nhiều thời điểm không có hàng ngay để đóng đưa về, xe có thể di chuyển sang các địa phương khác để đóng hàng, không hẳn nằm trên lộ trình đã định, nên mức độ tận dụng tối đa cho việc sử dụng container rỗng không đạt hoàn toàn như mong muốn. Nhưng nhờ vậy, chi phí nhiên liệu trung bình giảm được 8 - 10%.

"Các giải pháp tăng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, điều phối, bảo dưỡng xe; thậm chí thay các thiết bị tiết kiệm nhiên liệu, làm việc với đối tác để tính toán cung đường mới vận chuyển hàng..., chi phí không thấp. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là đầu tư ban đầu để có kết quả tối ưu về lâu dài. Nếu mọi thứ vào guồng sẽ giúp giảm nhiên liệu cho nhiều năm sau. Giá xăng dầu thế giới biến động, mọi giải pháp tiết kiệm thông minh, điều hành khoa học để giảm chi phí tiêu hao xăng dầu là nhiệm vụ cấp bách của doanh nghiệp (DN) và chúng tôi xác định đó là một trong những nhiệm vụ sống còn", ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thùy Loan, Giám đốc Công ty CP WR1 Trans, cho hay DN của bà đã tối ưu hóa lộ trình vận chuyển để tiết kiệm nhiên liệu; rà soát hiệu suất đội xe, giảm thiểu lãng phí trong vận hành; đồng hành với khách hàng để tìm kiếm các phương án vận chuyển hiệu quả nhất. Trong đó, chú ý tận dụng tối đa container rỗng sau giao hàng, đóng luôn hàng xuất để không phải chở container rỗng về cảng như trước. Kết quả là vẫn duy trì hoạt động của đội xe, nhưng chi phí sử dụng nhiên liệu giảm khoảng 10%.

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn điện mặt trời mái nhà như giải pháp phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng hiệu quả ẢNH: H.HY

"Đây là một mức giảm rất cố gắng và đã được triển khai từ sớm, quyết liệt và đồng lòng từ trên xuống dưới của công ty. Trong thực tế, chi cho nhiên liệu chiếm 35 - 40% chi phí vận hành một chiếc xe; bên cạnh đó là gánh nặng từ phí nâng hạ tại cảng và cước vận tải biển tăng... Trong khi giá dầu diesel tháng 2 từ 18.000 - 19.000 đồng/lít, đến ngày 6.4 giá dầu diesel chúng tôi mua tại thị trường vùng 1 là 45.780 đồng/lít, cao hơn gấp đôi. Trong khó khăn, chúng tôi tích cực trao đổi với khách hàng để có giải pháp tối ưu vận tải và giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí gia tăng này", bà Nguyễn Thị Thùy Loan cho biết.

Bà Loan nói thêm, DN có kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu trong quá khứ nên nay rà soát, áp dụng không gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, với chính sách tái sử dụng container rỗng, năm 2025 công ty đã tiết kiệm được đoạn đường vận chuyển hàng hơn 10.000 km, lượng dầu tiết kiệm được khoảng 4.300 lít. Đối với xe tải sau 8 năm vận hành, nếu được bảo dưỡng tốt, định mức tiêu hao nhiên liệu đạt khoảng 0,38 - 0,4 lít/km. "Năm 2025, chúng tôi đặt định mức tiêu hao nhiên liệu là 0,366 lít/km quãng đường xe đi là 373.736 km, tương ứng mức dầu diesel giảm là 0,024 lít/km... Chúng tôi đã triển khai 3 trụ cột chuyển đổi xanh trên toàn hệ thống. Tuy vậy, hiện các hãng tàu đang siết chính sách tái sử dụng container rỗng, các chủ hàng chưa linh hoạt thời gian đóng hàng nên tỷ lệ kết hợp chở hàng trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng chưa đạt như kỳ vọng", bà Loan phân tích.

Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm

Bên cạnh xăng dầu, tiết kiệm điện năng 10% từ nay đến 2028 cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị 10 vừa qua; và nhiều DN cũng quán triệt chỉ đạo này. Từ cuối tháng 2, Công ty quảng cáo sáng tạo Project Pluto (TP.HCM) đã quay trở lại cơ chế "work from home" để giảm tối đa chi phí xăng dầu cho nhân viên. Đại diện DN này cho hay, giá xăng tăng mạnh, công ty quyết định cho nhân sự làm việc tại nhà, không chỉ tiết kiệm xăng cho nhân viên mà ngay công ty không mở văn phòng cũng tiết kiệm được tiền điện trong tháng 3. Do đó, tuy có biến động giá năng lượng thế giới, nhưng chi phí nhiên liệu cho nhân viên không bị ảnh hưởng đáng kể.

Nguồn dự trữ xăng dầu cần tăng để đẩy mạnh tính tự chủ năng lượng khi giá thế giới biến động ẢNH: NGỌC DƯƠNG

DN của ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐTV Công ty cơ khí Duy Khanh, cũng đang áp dụng các biện pháp để giảm chi phí điện và dầu thông qua việc giao hàng ghép xe, điều chỉnh tối ưu cung đường, giảm được 10 - 20% chi phí dầu dùng để vận tải hàng hóa. Bên cạnh đó, công ty cũng đã cấp tốc cho điều chỉnh sản xuất vào khung giờ thấp điểm, qua đó giảm được mức tăng của hóa đơn tiền điện từ tháng 3. "Nếu cứ sản xuất bình thường như trước, hóa đơn tiền điện có thể tăng 30% vào mùa nóng. Chúng tôi áp dụng điều chỉnh giờ sản xuất, chi phí điện năng có thể tăng chỉ bằng một nửa so với mức tiêu dùng thực tế", ông Thống tính toán.

Trong lĩnh vực bán lẻ, đại diện Central Retail Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị GO!, Tops Market...) đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại 32 siêu thị và đại siêu thị trên toàn quốc, giúp giảm bình quân khoảng 14% lượng điện tiêu thụ. Năm 2025, thông qua việc mở rộng hệ thống điện mặt trời áp mái và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trung tâm thương mại, DN này đã cắt giảm hơn 36.000 tCO₂e, tương đương với khoảng 14% mức tiêu thụ điện lưới quốc gia. Đại diện Central Retail Việt Nam cho hay với chiến lược phủ xanh hệ thống trung tâm thương mại GO! bằng điện mặt trời khẳng định cam kết của Central Retail trong việc trở thành DN bán lẻ bền vững hàng đầu VN, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Là DN sản xuất cơ khí, nhu cầu tiêu thụ năng lượng cực lớn, Công ty Yuki (TP.HCM) cũng đã đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng và giảm được 18% tiền điện mỗi tháng. Trong kế hoạch chung, công ty đang muốn mở rộng lắp cho nhiều mái nhà xưởng để tận dụng tối ưu năng lượng mặt trời, giúp làm mát nhà xưởng và giảm tiền điện hằng tháng.

GS-TS Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội, đánh giá những giải pháp nhằm giảm thiểu nhiên liệu sử dụng của một số DN sản xuất kinh doanh trong thời gian qua là rất đáng hoan nghênh, đa số phản ứng rất nhanh và có tính chủ động cao. Về chi phí logistics, trong kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển logistics đến 2035 cũng cho thấy việc tối ưu logistics là một phần quan trọng để giảm áp lực nguồn cung và chi phí.

GS-TS Mạc Quốc Anh nhấn mạnh: "Trong bối cảnh này, tiết kiệm nhiên liệu, điện cần được DN đưa vào chiến lược phát triển chứ không phải các giải pháp, cách ứng phó nhất thời trước biến động giá năng lượng thế giới. Phải coi đó là chiến lược song song chuyển đổi xanh để phát triển bền vững".