Loạt dự án trọng điểm lo đội vốn hơn 42.000 tỉ vì giá xăng dầu

44 dự án trọng điểm lao đao vì giá nhiên, vật liệu

Theo Bộ Xây dựng, sau giai đoạn duy trì ổn định năm 2025 và 2 tháng đầu năm, giá nhiên liệu đã "nhảy vọt" trong tháng 3, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel. Tính đến hết 31.3, giá xăng E5 A92 tăng 4.703 đồng/lít và dầu diesel 0,055 tăng 17.117 đồng/lít so với trung bình tháng 2. Giá xăng E5 A92 và dầu diesel 0,055 trung bình tháng 3 tăng so với giá bình quân tháng trước lần lượt là 26,2% và 57,4%.

Bộ Xây dựng đánh giá đây là mức tăng không theo quy luật thông thường của mức biến động giá nhiên liệu trong những giai đoạn trước đây. Điều này cũng tạo áp lực dây chuyền lên giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển của hầu hết các loại vật liệu xây dựng so với tháng 2.

Tính đến 31.3, giá xi măng đã tăng khoảng 7,2%; thép tăng 2,2%; gạch lát khoảng 4,8%; các vật liệu cát, đá, gạch xây tăng khoảng 13,5 - 23,3%; riêng giá nhựa đường tăng đột biến khoảng 31,77%. Giá vật liệu xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng cho biết, cả nước có 44 dự án trọng điểm đang triển khai với tổng đầu tư khoảng 569.000 tỉ đồng. Việc tăng giá nhiên liệu xăng dầu và vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm.

Theo ước tính, với mức biến động giá vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu như trên, dự toán xây dựng các công trình ước tăng từ 1,91 - 8,09% tùy từng loại công trình. Trong đó, dự toán xây dựng tăng nhiều nhất đối với loại công trình giao thông (8,09%). Kịch bản xấu nhất, nếu giá nhiên liệu tăng 100% so với tháng 2 do xung đột Trung Đông, dự toán công trình giao thông có thể đội vốn xấp xỉ 16%. Chi phí xây dựng các dự án giao thông trọng điểm ước tăng 42.300 tỉ đồng, gây áp lực rất lớn lên ngân sách.

Tìm mọi cách đảm bảo tiến độ

Bộ Xây dựng đánh giá nguyên vật liệu tăng giá khiến các nhà thầu có tâm lý e dè, thi công cầm chừng, nhất là với các dự án hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định, gây ảnh hưởng tiến độ dự án. Mặt khác, xung đột Trung Đông có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng tăng giá xăng dầu còn tiếp diễn.

Do đó, Bộ Xây dựng kiến nghị UBND cấp tỉnh tại các địa phương tổng hợp tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, gửi báo cáo về Bộ theo định kỳ hàng tháng. Đồng thời, chủ động, cân đối nguồn lực, ưu tiên hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cần kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản.

Các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án được giao kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng, chủ động đánh giá tác động của việc tăng giá xăng dầu, vật liệu xây dựng để có phương án sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả, hợp lý, quyết định lựa chọn hình thức giá hợp đồng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với diễn biến thị trường.

Bộ yêu cầu khẩn trương rà soát các hợp đồng xây dựng đang thực hiện, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng; chủ động phối hợp với các nhà thầu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Chủ đầu tư, nhà thầu cũng cần phải có đánh giá, phân tích kỹ lưỡng theo hợp đồng cụ thể để có đề xuất kiến nghị rõ, khả thi. Cùng với đó, nghiên cứu quy định pháp luật về điều chỉnh hợp đồng, về bất khả kháng, về hoàn cảnh thay đổi cơ bản... để đánh giá tác động của việc tăng giá xăng dầu đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng; làm cơ sở xem xét, sửa đổi hợp đồng xây dựng theo thẩm quyền.