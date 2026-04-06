EVN chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Cụ thể, đối với các đơn vị thành viên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu các đơn vị thực hiện tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ trong năm nay.

Đặc biệt, riêng các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 4 đến tháng 7), phấn đấu tiết kiệm từ 10% trở lên.

Đồng thời, các đơn vị của EVN cũng sẽ đưa nội dung tiết kiệm điện vào kế hoạch công tác hàng năm và chương trình hành động của đơn vị, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Rà soát các địa điểm có khả năng lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở để giảm điện tự dùng; đồng thời tăng công suất nguồn điện cho hệ thống điện, nghiên cứu lắp đặt hệ thống lưu trữ điện đi kèm đảm bảo hiệu quả trong đầu tư...

Tập đoàn khuyến khích áp dụng các mô hình quản lý năng lượng tiên tiến, từng bước triển khai hệ thống quản lý năng lượng và các giải pháp tòa nhà thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Đối với khách hàng, các tổng công ty điện lực sẽ tăng cường tư vấn, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm theo từng nhóm khách hàng như hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ…; đồng thời vận động ký cam kết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngành điện lực đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển điện mặt trời mái nhà, khuyến khích lắp đặt kèm hệ thống pin lưu trữ

EVN cũng giao các tổng công ty điện lực chủ động gửi thông tin cảnh báo tới khách hàng trong trường hợp mức tiêu thụ điện vượt quá mức sử dụng so với cùng kỳ và tháng trước liền kề, giúp khách hàng kịp thời điều chỉnh thói quen sử dụng điện.

Ngoài ra, EVN cũng giao các tổng công ty điện lực tiếp tục triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện phi thương mại và dịch chuyển phụ tải điện; khuyến khích khách hàng dịch chuyển thời gian sử dụng điện khỏi giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong những thời điểm nhu cầu tăng cao.

Các tổng công ty điện lực tổ chức hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và hộ gia đình; khuyến khích lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Thông qua kế hoạch này, EVN đặt trọng tâm vào việc siết chặt kỷ luật sử dụng điện trong toàn hệ thống, vừa triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và công cụ hỗ trợ khách hàng, góp phần sử dụng điện hợp lý hơn và giảm áp lực cho hệ thống, nhất là trong các giai đoạn cao điểm.