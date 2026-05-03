Trước khi bật điều hòa, đừng quên kiểm tra những điều này

Mùa hè đã đến và việc bật công tắc điều hòa không khí là một điều phổ biến đối với các gia đình. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều này, người dùng cần thực hiện một số bước quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm hóa đơn tiền điện và hạn chế các vấn đề bảo trì không mong muốn.

Điều hòa cần kiểm tra qua một số bước trước khi bật trở lại sau thời gian dài không hoạt động ẢNH: SAMSUNG

Thay bộ lọc gió điều hòa

Bộ lọc không khí giữ lại bụi bẩn, lông thú cưng và các hạt trong không khí. Sau một thời gian dài không sử dụng, bộ lọc có thể bị tắc nghẽn. Các chuyên gia cảnh báo rằng lọc bẩn sẽ làm tắc nghẽn luồng khí, khiến hệ thống phải hoạt động vất vả hơn, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng từ 15 đến 20%. Việc thay bộ lọc chỉ mất khoảng 30 giây và là bước đầu tiên mang lại hiệu quả cao nhất.

Dọn sạch khu vực xung quanh dàn nóng

Trong mùa thu và đông, nhiều loại mảnh vụn có thể tích tụ quanh dàn lạnh điều hòa. Trong khi đó, dàn lạnh cần luồng không khí thích hợp để tản nhiệt, vì vậy nếu bị tắc nghẽn, hệ thống sẽ hoạt động kém hiệu quả. Đây cũng là thời điểm tốt để kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng nào trên thiết bị hay không.

Kiểm tra bộ điều nhiệt

Người dùng hãy kiểm tra bộ điều nhiệt để đảm bảo nó hoạt động bình thường. Việc này giúp người dùng tránh những bất tiện không đáng có vào những ngày nóng.

Cần đảm bảo bộ điều nhiệt hoạt động hoàn toàn bình thường ẢNH: KSL TV

Kiểm tra hệ thống

Các công việc kiểm tra có thể kể đến bao gồm giảm nhiệt độ điều chỉnh xuống vài độ và để hệ thống hoạt động trong khoảng 10 đến 15 phút. Nếu nhận thấy luồng không khí yếu hoặc tiếng ồn bất thường, tốt hơn hết hãy lên lịch kiểm tra với thợ sửa chữa điều hòa chuyên nghiệp.

Lên lịch bảo dưỡng

Bảo dưỡng định kỳ là bước quan trọng giúp phát hiện và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở thành sự cố nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, việc bảo trì chủ động giúp đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa chi phí sửa chữa tốn kém sau này.