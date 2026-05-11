Cách điều khiển ổ cắm thông minh từ xa

Những chiếc ổ cắm thông minh cho phép người dùng điều khiển từ xa bất kỳ thiết bị nào được kết nối, từ đó mang lại sự tiện ích tối đa. Đặc biệt, nhờ vào khả năng kết nối internet, người dùng có thể điều khiển ổ cắm thông minh từ bất kỳ đâu, dù là trong nhà hay ở xa.

Ổ cắm thông minh giúp ngôi nhà trở nên thông minh hơn ẢNH: TESTGEARLAB

Dù chức năng chính của ổ cắm thông minh là bật hoặc tắt thiết bị, khả năng điều khiển từ xa chính là điểm nổi bật khiến chúng trở thành một nâng cấp đáng giá cho ngôi nhà của mọi người.

Ngay cả khi không sở hữu những mẫu ổ cắm thông minh tốt nhất, người dùng vẫn có thể dễ dàng bật hoặc tắt thiết bị từ xa, miễn là cả ổ cắm và thiết bị đều có kết nối internet. Điều đó có nghĩa người dùng có thể điều khiển thiết bị ngay cả khi đang nằm trên giường, ngồi trên ghế sofa hay đi xa.

Để sử dụng ổ cắm thông minh từ xa, người dùng cần tải ứng dụng đi kèm của nhà sản xuất. Hầu hết các nhà sản xuất đều cung cấp ứng dụng này, có sẵn trên App Store và Google Play. Ví dụ, ứng dụng "Kasa Smart" dành cho ổ cắm thông minh Kasa và "TP-Link Tapo" cho ổ cắm thông minh Tapo. Nhiều ổ cắm thông minh cũng tương thích với các ứng dụng nhà thông minh khác trên Android và iOS.

Ví dụ, khi sử dụng ổ cắm thông minh TP-Link Tapo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn ổ cắm từ danh sách và nhấn nút nguồn để bật hoặc tắt thiết bị, giống như khi đang ở nhà. Nếu ổ cắm hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng này.

Khi thiết lập ổ cắm thông minh lần đầu tiên, việc kết nối với mạng Wi-Fi là rất quan trọng. Nếu ổ cắm hoạt động không ổn định khi điều khiển từ xa, nguyên nhân có thể do tín hiệu mạng yếu. Để khắc phục, người dùng có thể cần thiết lập bộ mở rộng Wi-Fi hoặc mạng Wi-Fi Mesh để cải thiện tín hiệu, đảm bảo việc điều khiển từ xa diễn ra mượt mà.