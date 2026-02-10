Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Điều khiển từ xa TV sắp 'thất nghiệp'

Kiến Văn
Kiến Văn
10/02/2026 09:03 GMT+7

Ngành công nghiệp TV đang chứng kiến sự chuyển mình thú vị, không chỉ nhờ công nghệ tấm nền micro-RGB mà còn ở cách chúng ta điều khiển chiếc TV của mình.

Khi ngành công nghiệp ngày càng phát triển và các thiết bị được kết nối chặt chẽ hơn, nhu cầu sử dụng điều khiển từ xa cho TV đang giảm dần.

Điều khiển TV không còn là trung tâm của phòng khách

Trước đây, việc sử dụng điều khiển từ xa là điều cần thiết. Nếu không có nó, người dùng phải đến gần TV để thực hiện các thao tác như bật, đổi kênh hay điều chỉnh âm lượng. Nhưng hiện nay, nhiều mẫu TV cho phép người dùng điều khiển trực tiếp từ smartphone.

Các ứng dụng như Roku và SmartThings của Samsung đã ra đời giúp người dùng quản lý TV và các thiết bị khác một cách dễ dàng từ điện thoại hoặc máy tính bảng. Cách làm này không chỉ tiện lợi mà còn giúp người dùng luôn có thể truy cập vào các chức năng của TV mà không cần phải tìm kiếm điều khiển từ xa.

Xu hướng điều khiển TV bằng giọng nói lên ngôi

Hơn nữa, công nghệ điều khiển bằng giọng nói đang dần trở thành xu hướng mới. Nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng trong tương lai gần, giọng nói sẽ là phương thức chính để điều khiển TV. Ý tưởng này không còn xa lạ khi chúng ta đã thấy trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, nơi nhân vật chỉ cần ra lệnh bằng lời nói để thực hiện các tác vụ hằng ngày.

Các công ty công nghệ cũng đang tích cực phát triển các hệ thống nhà thông minh, với Google Home và tính năng Gemini giúp người dùng điều khiển thiết bị bằng giọng nói một cách mượt mà hơn. Ngay cả Roku, một trong những dịch vụ truyền hình trực tuyến phổ biến, cũng đã tích hợp tính năng điều khiển bằng giọng nói.

Mặc dù có những lo ngại về bảo mật khi sử dụng các tính năng này, không thể phủ nhận rằng điều khiển TV bằng giọng nói mang lại sự tiện lợi và dễ dàng. Với xu hướng này, chúng ta sẽ sớm thấy việc điều khiển TV bằng giọng nói trở thành phương thức chính trong tương lai.

