Những thiết bị tránh cắm vào ổ cắm thông minh

Ổ cắm thông minh đang trở thành một trong những giải pháp tiết kiệm chi phí và dễ dàng nhất để biến ngôi nhà của chúng ta thành một không gian thông minh. Với giá chỉ vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể tìm thấy những sản phẩm này tại các cửa hàng máy tính hoặc sàn thương mại điện tử.

Ổ cắm thông minh mang đến sự thuận tiện, nhưng người dùng cần một vài lưu ý

Tuy nhiên, việc lắp đặt ổ cắm thông minh không đơn giản như chỉ cắm vào ổ điện. Mỗi loại ổ cắm có công suất định mức khác nhau và việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Hầu hết ổ cắm thông minh hiện nay có công suất định mức từ 10A đến 15A, tương đương với 1.200 - 1.800W, vì vậy các thiết bị tiêu thụ điện năng cao như máy sưởi, máy điều hòa, máy rửa chén và lò nướng có thể dễ dàng vượt quá giới hạn, đặc biệt khi khởi động. Kết quả là, có thể dẫn đến tình trạng ổ cắm bị nóng chảy hoặc cháy. Nếu không chắc chắn về yêu cầu công suất của thiết bị, người dùng hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

Cảnh giác khi dùng ổ cắm thông minh

Ngay cả khi ổ cắm thông minh có độ tin cậy cao, người dùng cũng nên tránh sử dụng chúng cho các thiết bị y tế và hỗ trợ duy trì sự sống. Việc mất điện do lỗi phần mềm hoặc thao tác nhầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thay vào đó, hãy kết nối các thiết bị này với bộ nguồn dự phòng chuyên dụng để đảm bảo an toàn.

Việc kết nối nhiều thiết bị vào một ổ cắm điện thông minh nhiều đầu có thể dẫn đến vấn đề vượt quá công suất định mức. Thay vì làm vậy, hãy sử dụng một ổ cắm thông minh cho mỗi thiết bị hoặc chọn ổ cắm điện thông minh có giới hạn công suất riêng. Ngoài ra, những thiết bị yêu cầu thao tác thủ công trước khi hoạt động, như máy giặt, sẽ không thể tự động hóa hiệu quả bằng ổ cắm thông minh.

Mặc dù ổ cắm thông minh mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và các thiết bị của mọi người. Do đó hãy luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng và lưu ý đến công suất của các thiết bị khi kết nối với ổ cắm thông minh.