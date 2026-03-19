Máy giặt dùng bao lâu thì nên thay mới?

Khi mua sắm một máy giặt mới, một sản phẩm giá rẻ có thể thu hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù vậy, chúng thường thiếu các tính năng hiện đại và độ bền cần thiết. Sau thời gian sử dụng, chi phí sửa chữa có thể cao đến mức mua một máy giặt mới sẽ tiết kiệm hơn. Do đó, ưu tiên lựa chọn những mẫu máy giặt có độ tin cậy cao và bền bỉ là điều cần thiết.

Theo một nghiên cứu đến từ tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Úc, Choice, tuổi thọ trung bình của máy giặt có thể ước tính khoảng 10 năm. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát với 3.500 người tiêu dùng vào năm 2023 và thông tin từ Consumer NZ vào năm 2018. Đây cũng là khoảng thời gian sử dụng ước tính được các chuyên gia trong lĩnh vực máy giặt đồng tình.

Tuổi thọ thực tế của máy giặt có thể khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng. Các yếu tố như tần suất sử dụng, kiểu máy, thương hiệu và cách bảo trì đều ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Nghiên cứu từ Choice chỉ ra rằng, máy giặt của thương hiệu Electrolux có xu hướng gặp sự cố sớm nhất, sau khoảng 6,3 năm, trong khi máy của Miele lâu hơn, lên đến 9,4 năm.

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù nhiều vấn đề có thể sửa chữa, chi phí sửa chữa trung bình khoảng 300 USD có thể khiến việc thay thế máy trở nên hợp lý hơn sau 7 - 8,5 năm đối với các mẫu máy giặt cửa trước và 7 - 7,7 năm đối với máy cửa trên. Vì vậy, người dùng nên chú ý đến các dấu hiệu cho thấy máy giặt có thể sắp hỏng, và việc nhận biết sớm sẽ giúp họ có kế hoạch thay thế hợp lý.

Để kéo dài tuổi thọ của máy giặt, người dùng cần chăm sóc thiết bị đúng cách. Bên cạnh đó, việc vệ sinh định kỳ và không để máy giặt chạy quá tải là những yếu tố quan trọng. Sử dụng máy giặt một cách hợp lý và bảo trì thường xuyên là những yếu tố quan trọng giúp người dùng tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ của máy được lâu hơn.