Ai ủng hộ bà Harris thay ông Biden tranh cử tổng thống Mỹ?

Vì sao ông Obama chưa ủng hộ bà Harris?

Tờ The New York Times ngày 21.7 dẫn một số nguồn tin tiết lộ lý do ông Obama chưa lên tiếng ủng hộ bà Harris tranh cử. Đó là vì ông Obama "đã tự xác định mình là một chính khách lớn tuổi vô tư, đứng trên những tính toán trong nội bộ đảng".

Các nguồn tin còn tiết lộ ông Obama cho rằng việc ủng hộ quá sớm vào lúc này cũng sẽ là một sai lầm chính trị – làm dấy lên những lời chỉ trích rằng việc đề cử bà Harris, nếu diễn ra, không xuất phát từ sự đồng thuận tốt nhất có thể trong hoàn cảnh gấp rút như hiện nay.

Thay vào đó, ông Obama xem vai trò của mình là nhanh chóng giúp "đảng đoàn kết một khi có được ứng viên", theo The New York Times dẫn một nguồn tin gần gũi với ông Obama.