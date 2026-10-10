AI vào bảo tàng: Bảo tồn di sản hay tạo ra phiên bản quá khứ?

Theo khảo sát toàn cầu về AI trong bảo tàng do UNESCO và Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM) công bố vào tháng 9 vừa qua, có đến 57% trong số hơn 400 bảo tàng tại 90 quốc gia, vùng lãnh thổ cho biết đã ứng dụng AI. Thế nhưng, 55% đơn vị trong số đó vẫn chưa có bất kỳ chính sách hay hướng dẫn nội bộ nào về công nghệ này.

AI đang xuất hiện ở mọi khâu, từ quản lý, truyền thông cho đến nghiên cứu bộ sưu tập và thiết kế triển lãm. Tuy nhiên, độ chính xác của dữ liệu, bản quyền cùng tính bảo mật vẫn là những dấu hỏi lớn. Khi AI tham gia diễn giải lịch sử, công chúng có quyền được biết đâu là chứng cứ thực tế, đâu chỉ là sản phẩm do máy tính dựng lên.

Cựu binh Olin Pickens tương tác với phiên bản số của chính mình tại Bảo tàng Quốc gia Thế chiến thứ hai (Mỹ). Nhờ AI, khách tham quan có thể "đối thoại" và nghe câu trả lời từ các nhân chứng lịch sử Ảnh: AP

Khi AI mở rộng cánh cửa di sản

Không thể phủ nhận AI mang lại những trợ lực rất lớn. Công nghệ này giúp tra cứu kho tư liệu khổng lồ trong chớp mắt, phiên âm các văn bản cổ hay tạo ra trải nghiệm tương tác sinh động cho du khách.

Mới đây, ngày 5.10, UNESCO đã giới thiệu nhiều dự án ứng dụng AI nổi bật tại Bảo tàng Thượng Hải, Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Bảo tàng Cố cung ở Đài Loan... Các đơn vị này đã dùng AI để phục dựng số, phiên âm tư liệu cổ và tạo ra phương thức mới giúp công tiếp cận di sản.

Thế nhưng, cần phân biệt rất rõ: Dùng AI để tìm kiếm dữ liệu có sẵn hoàn toàn khác với việc dùng AI để dựng lại một hình ảnh về quá khứ. Khi AI hỗ trợ dịch một bản chép tay, nhà nghiên cứu vẫn có thể đối chiếu với bản gốc. Nhưng khi AI tự vẽ ra một di tích đã sụp đổ hay một không gian lịch sử đã biến mất, hình ảnh đó dù đẹp đến mấy cũng chỉ mang tính minh họa. Nó không thể coi là bằng chứng xác thực rằng công trình trong quá khứ từng mang diện mạo chính xác như vậy.

Nếu một hình ảnh do AI tạo ra quá chân thực mà không kèm chú thích rõ ràng, người xem rất dễ lầm tưởng một giả thuyết công nghệ là sự thật lịch sử đã được kiểm chứng.

Bảo tàng cần minh bạch, không chỉ là hiện đại

Khảo sát của ICOM công bố ngày 17.9 vừa qua chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: Chỉ 17% bảo tàng có tổ chức đào tạo về AI cho nhân viên. Sự chênh lệch giữa tốc độ áp dụng công nghệ và năng lực quản lý đang tạo ra những khoảng trống.

Đặc biệt với di sản phi vật thể như điệu hát, nghi lễ hay nghề thủ công truyền thống, AI càng không thể thay thế con người. Một bản ghi âm hay mô hình 3D chỉ lưu giữ được khoảnh khắc, chứ không thể phản ánh hết sức sống và sự biến đổi của một truyền thống gắn liền với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Đứng trước làn sóng công nghệ, điều bảo tàng cần nhất lúc này là sự minh bạch. Khi một mô hình, hình ảnh hay giọng đọc thuyết minh được tạo ra từ AI, công chúng cần được thông báo rõ ràng để không bị nhầm giữa bản gốc và sản phẩm tái tạo. Mọi nguồn tư liệu và phương pháp phục dựng cũng phải được lưu lại để phục vụ việc kiểm chứng sau này.

AI có thể giúp bảo tàng mở ra cánh cửa dẫn vào quá khứ, nhưng công nghệ không thể tự quyết định câu chuyện lịch sử nên được kể như thế nào. Trách nhiệm của người làm bảo tàng không chỉ là khiến di sản trở nên hấp dẫn hơn, mà còn là giữ cho câu chuyện được kể luôn trung thực và đáng tin cậy.