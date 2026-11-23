Ngày 23.11, mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh việc một số cơ quan, tổ chức sử dụng hình ảnh trên banner, pano thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo (AI) làm 'biến dạng' di sản Huế.

Banner đặt ở trụ sở chính của một nhà mạng viễn thông trên đường Đống Đa (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) bị phản ứng

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Cụ thể, một hình ảnh chụp lại banner thể hiện Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng (Đại nội Huế), cầu Trường Tiền, tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ) được lồng ghép trong cùng một khung hình. Trong đó, kiến trúc của các di tích này bị sai như Ngọ Môn có 8 cửa (thực tế có 5 cửa), tháp Phước Duyên có đến 8 tầng (thực tế 7 tầng), cầu Trường Tiền dài hơn 12 nhịp hiện có.

Hình ảnh di tích trên banner sai với thực tế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Bài viết nhanh chóng nhận nhiều ý kiến phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc lạm dụng AI để thiết kế hình ảnh thiếu chính xác gây phản cảm.

Theo ghi nhận, hình ảnh xuất hiện trên mạng được đặt tại trụ sở chính của một nhà mạng viễn thông trên đường Đống Đa (phường Thuận Hóa, thành phố Huế). Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đơn vị này bắt đầu tháo dỡ.

Hình ảnh thực tế của Ngọ Môn (Đại nội Huế) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cũng trong hôm nay 23.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Lộc, Chánh văn phòng Sở VH-TT-DL, cho biết tấm banner in sai bị cộng đồng mạng phản ứng là của một nhà mạng viễn thông quảng cáo dịch vụ 5G. Sau khi nắm thông tin, Sở VH-TT-DL đã yêu cầu tháo dỡ để làm lại.

Không chỉ những hình ảnh này bị phản ứng, thời gian gần đây, một số đơn vị ở Huế sử dụng hình ảnh AI để thiết kế những banner, pano, quảng cáo làm sai hiện trạng của di sản Huế. Một số người yêu văn hóa Huế cho rằng, việc lạm dụng AI nhưng thiếu thận trọng, chủ quan và thiếu kiểm chứng rất dễ tạo ra sai sót.