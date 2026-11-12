Kể chuyện Huế qua những chén đậu hũ dưới chân chùa Thiên Mụ

Những buổi chiều bên sông Hương, khi nắng bắt đầu dịu và dòng người tìm đến chùa Thiên Mụ đông hơn, những hàng đậu hũ dưới chân ngôi cổ tự cũng trở nên nhộn nhịp. Không cần một thực đơn cầu kỳ hay không gian được đầu tư công phu, chỉ với những chén đậu hũ trắng mềm, nước đường ngọt thanh, nơi đây vẫn đủ sức níu chân nhiều người. Có người đến vì muốn thưởng thức món ăn quen thuộc, có người tìm một góc ngắm hoàng hôn, cũng có những bạn trẻ đơn giản muốn lưu lại một khoảnh khắc mang "vibe Huế".

Đậu hũ (hay còn gọi là tào phớ, tàu hũ nước đường) vốn là món ăn phổ biến trong đời sống ẩm thực Việt ẢNH: QUANG MINH

Đậu hũ, khi đặt giữa không gian sông nước, trước một công trình kiến trúc cổ và trong nhịp sống chậm rãi của Huế, món quà bình dị ấy dường như mang thêm một ý nghĩa khác. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực mà còn trở thành một phần của trải nghiệm về cảnh quan và văn hóa địa phương.

Từ gánh hàng nhỏ đến mô hình liên kết cộng đồng

Sức hút của những hàng đậu hũ dưới chân chùa Thiên Mụ không hoàn toàn là câu chuyện mới. Hoạt động buôn bán đã hình thành từ trước, nhưng chỉ trong thời gian gần đây, địa điểm này mới được nhiều người biết đến hơn qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Phía sau những quầy hàng nhỏ là mô hình "Tổ liên kết đậu hũ Hương Long" do Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương triển khai từ năm 2024 ẢNH: QUANG MINH

Đây là nỗ lực tập hợp các hộ kinh doanh đậu hũ trong khu vực, hướng đến hình thức buôn bán có tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh thân thiện trong mắt du khách.

Trước đó, hoạt động kinh doanh tại đây chủ yếu mang tính tự phát, từng xuất hiện tình trạng chèo kéo, tranh giành khách và rác thải ảnh hưởng đến cảnh quan. Việc hình thành tổ liên kết vì thế không chỉ nhằm hỗ trợ sinh kế cho các hộ kinh doanh mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm cộng đồng đối với một không gian du lịch có giá trị văn hóa, cảnh quan như khu vực chùa Thiên Mụ.

Người dân xứ Huế thưởng thức và ủng hộ mô hình "Tổ liên kết đậu hũ Hương Long" ẢNH: QUANG MINH

Thông qua mô hình này, các hộ được định hướng giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp quầy hàng ngăn nắp, hạn chế rác thải và xây dựng phong cách phục vụ văn minh. Hình ảnh những phụ nữ Huế trong tà áo dài truyền thống giới thiệu món ăn địa phương cũng tạo nên một nét nhận diện đáng chú ý. Thay cho cách mời chào ồn ào, sự nhẹ nhàng, thân thiện trở thành một phần trong trải nghiệm của khách.

Một chén đậu hũ và câu chuyện bản sắc

Điều thú vị ở điểm bán đậu hũ này có lẽ nằm ở khung cảnh dung dị mà giàu nét riêng. Một bên là vẻ trầm mặc của chùa Thiên Mụ, dòng sông Hương lững lờ trôi; bên kia là những quầy hàng nhỏ, tiếng trò chuyện râm ran của du khách và hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài. Những chi tiết đời thường ấy hòa quyện, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa đậm chất Cố đô.

Ở Huế, một chén đậu hũ dưới chân chùa Thiên Mụ có thể không phải món ăn xa lạ hay độc đáo, nhưng cách nó hiện diện giữa cảnh quan sông Hương, trong phong cách phục vụ của người dân và những nỗ lực tổ chức cộng đồng đã tạo nên một câu chuyện riêng ẢNH: QUANG MINH

Theo các hộ kinh doanh, khách thường đông hơn vào những ngày thời tiết thuận lợi, nhất là từ khoảng 16 giờ 30 trở đi. Nhiều người chọn ghé quán buổi chiều để thưởng thức đậu hũ và ngắm hoàng hôn trên sông Hương. Món ăn truyền thống cũng được biến tấu để phù hợp với khẩu vị đa dạng. Bên cạnh chén đậu hũ nước đường quen thuộc, thực khách có thể chọn thêm trân châu, cốt dừa hoặc đường đen.

Sự thay đổi ấy cho thấy ẩm thực truyền thống không nhất thiết phải đứng yên trước nhịp sống mới. Một món ăn vẫn có thể giữ hương vị cốt lõi, đồng thời làm mới cách thưởng thức để tiếp cận nhiều thế hệ thực khách. Từ đó, những hàng quán nhỏ cũng góp phần kể câu chuyện về vùng đất. Bởi du lịch không chỉ được tạo nên từ những công trình nổi tiếng hay sản phẩm dịch vụ quy mô lớn; đôi khi, chính những trải nghiệm bình dị, gắn với con người và nếp sống địa phương lại giúp du khách cảm nhận rõ hơn bản sắc một nơi chốn.